Schillaci: “Cordoglio per la scomparsa di Raffaele Costa”

AgenPress. “Apprendo con dolore della scomparsa di Raffaele Costa. Desidero esprimere la mia vicinanza al figlio Enrico, alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco”.

Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Lo ricorderemo per il suo straordinario spessore culturale, per l’impegno costante, anche da Ministro della Sanità, al servizio delle Istituzioni e per il suo rigoroso senso dello Stato. La sua testimonianza civile e morale resta un patrimonio prezioso per la Nazione”, conclude Schillaci.