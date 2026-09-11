Bonaccini: “Aboliamo la parola primarie per qualche settimana, prima i contenuti”

AgenPress. “Per qualche settimana abolirei la parola primarie, perché se parliamo solo di primarie adesso parliamo di nomi e cognomi, mentre noi abbiamo bisogno di chiudere sui contenuti”.

Lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente del PD ed europarlamentare, intervenendo oggi a “Corrente alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Le prossime settimane dovranno essere spese dalla coalizione di centrosinistra per scrivere quella che io chiamo l’alternativa, il programma dell’alternativa. Non basta essere solo contro gli altri, non basta parlare male di Meloni la sera: ci vuole un progetto per il Paese. Un minuto dopo decideremo in che modo scegliere la leadership: o con le primarie o con il primo partito che esprime chi guida il Paese”, ha aggiunto Bonaccini.