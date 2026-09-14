Verini (PD): “Conte pensa più a diventare premier che a costruire una nuova maggioranza”

AgenPress. “Conte pensa più a diventare Presidente del Consiglio che a fornire al Paese un quadro di stabilità politica con una nuova maggioranza. Ha questo obiettivo che sembra prevalere”.

Lo ha dichiarato Walter Verini, senatore del PD, intervenendo oggi a “Il Timone” condotto dal direttore editoriale Daniele Biacchessi su Giornale Radio.

“Le primarie, se non supportate da un programma davvero condiviso e blindato, rischiano di essere divisive. I toni di queste ore possono lasciare degli strascichi che sarebbero sbagliati e negativi in campagna elettorale. C’è bisogno di unità, non di divisione”, ha aggiunto Verini.