Zelensky: l’Ucraina chiede impegni specifici ai suoi partner per fermare gli attacchi alla Russia

AgenPress. L’Ucraina è pronta a interrompere gli attacchi contro la Russia se i suoi partner garantiranno che Mosca si astenga dall’attaccare le infrastrutture energetiche, le infrastrutture e le vie di approvvigionamento alimentare ucraine, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky.

In un post sui social media, pubblicato poco dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva affermato che Ucraina e Russia avevano concordato di non attaccare reciprocamente i propri obiettivi energetici, Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina non è convinta che la Russia sia disposta a rispettare alcun accordo.

“La guerra deve finire. E una misura di de-escalation riguardante le infrastrutture critiche potrebbe essere il primo passo verso la pace. Ci aspettiamo azioni concrete dai nostri partner”, ha dichiarato Zelensky in un post sull’app Telegram.

Zelensky ha inoltre affermato che l’Ucraina si accontenterebbe solo di un accordo più ampio e a lungo termine.

“L’Ucraina ha proposto ai suoi partner di raggiungere un accordo con la Russia per fermare la distruzione delle infrastrutture critiche. Cibo, energia e altri elementi essenziali per i bisogni primari della vita devono essere protetti, poiché gli attacchi russi prendono di mira principalmente questi settori.”

“Ogni giorno, gli impianti energetici, le infrastrutture portuali, la catena di approvvigionamento e persino i magazzini di cibo e medicinali dell’Ucraina sono presi di mira. L’Ucraina non è convinta che la Russia intenda rispettare alcun accordo”, ha affermato il presidente ucraino nel suo post.

Zelensky ha inoltre affermato nel suo post che tali accordi devono essere affidabili e “non devono essere annullati dopo che i russi avranno tenuto le loro ‘elezioni’ e avranno raggiunto, proprio per questo periodo, una de-escalation della tensione riguardo alla benzina e al diesel”.