Daniel Maldini pubblica sui social i test tossicologici negativi fatti a Cagliari

AgenPress. Daniel Maldini rompe il silenzio sui social e pubblica gli esiti dei test tossicologici effettuati a Cagliari, risultati negativi. Il gesto arriva dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e punta a fare chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto il giovane attaccante.

A corredo della documentazione, Maldini ha condiviso sui propri profili social i risultati degli esami, dai quali non emergerebbero tracce delle sostanze ricercate. Una scelta che appare come una risposta diretta alle voci circolate sul suo conto.

Anche la società ha preso posizione sulla situazione, ribadendo la piena normalità dell’attività sportiva del giocatore. «Regolarmente in campo», è il messaggio arrivato dalla squadra, a conferma del fatto che Maldini continua ad allenarsi con i compagni e resta a disposizione dello staff tecnico.

La pubblicazione dei test rappresenta dunque un ulteriore elemento nella ricostruzione della vicenda. Al momento, gli esami resi pubblici dal calciatore hanno dato esito negativo e il giocatore prosegue regolarmente la propria attività con la squadra.

La vicenda resta comunque sotto osservazione, mentre l’attenzione si sposta ora sul campo e sugli impegni della formazione rossoblù.