Unc: inflazione in calo è solo un miraggio

AgenPress. “E’ solo un miraggio destinato a svanire” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di giugno, nulla rispetto a maggio e in calo su base tendenziale rispetto al mese precedente.

“Si tratta di dati vecchi e superati, che dipendevano dalla tregua tra Usa e Iran siglata il 17 giugno. Peccato che dal 7 luglio, con la ripresa dei bombardamenti, tutti i prezzi delle materie prime, dal gas al petrolio, siano decollati nuovamente. Insomma, ci attende un’estate rovente. Basti pensare al fatto che la benzina oggi ha varcato nuovamente 1,9 euro al litro nella rete stradale e che un pieno di 50 litri di gasolio viene pagato oggi 7,90 euro in più rispetto al 3 luglio, 7,15 euro in autostrada” prosegue Dona.

“Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3% si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1081 euro su base annua, dei quali 167 euro per mangiare e bere (Prodotti alimentari e le bevande analcoliche), 276 euro per i Trasporti, 311 euro per Abitazione, elettricità e gas, 98 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1003 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 787 euro” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di giugno

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di giugno Prodotti alimentari e bevande analcoliche 115 167 146 +1,8 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 12 15 16 +2,3 Abbigliamento e calzature 11 20 15 +0,9 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 289 311 309 +7,2 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 21 29 25 +1,5 Sanità 17 20 20 +1,2 Trasporti 168 276 256 +4,7 Informazione e comunicazione -10 -15 -14 -1,2 Ricreazione, sport e cultura 15 26 22 +1,2 Servizi di istruzione 3 10 6 +1,6 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 56 98 79 +2,9 Servizi finanziari e assicurativi 38 56 53 +4,3 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 53 69 71 +3,3 TOTALE RINCARO ANNUO 787 1081 1003 +3,0 CARRELLO DELLA SPESA +127 +183 +162 +1,3

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati