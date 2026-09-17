Busta con un proiettile e una lettera minatoria recapitata a Valditara

AgenPress. Una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie è stata recapitata nei giorni scorsi al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il ministro ha presentato denuncia ai carabinieri, che dovranno ora accertare la provenienza della missiva e ricostruire le circostanze dell’intimidazione.

La notizia ha suscitato reazioni nel mondo politico. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso solidarietà al ministro, chiedendo che sull’episodio venga fatta piena luce.

«Solidarietà a Valditara», è il messaggio della premier, che ha inoltre auspicato una condanna dell’accaduto da parte di tutte le forze politiche.

Gli investigatori sono al lavoro per acquisire gli elementi utili alle indagini e verificare il contenuto della lettera, oltre alla provenienza della busta e del proiettile. Al momento, gli accertamenti dovranno stabilire anche l’eventuale presenza di collegamenti con precedenti episodi di minacce o intimidazioni.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema delle minacce rivolte a esponenti delle istituzioni e sulla necessità di garantire la sicurezza di chi ricopre incarichi pubblici. Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire la natura e le responsabilità legate alla missiva ricevuta dal ministro.