AgenPress. La Russia non considera partner o interlocutori coloro che professano la russofobia, il neonazismo o qualsiasi altra manifestazione di misantropia, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un’intervista all’agenzia TASS al termine del Festival Internazionale della Gioventù.

“Ci opponiamo a coloro che perseguono una politica russofoba”, ha affermato il diplomatico. “Non consideriamo nostri partner, né tantomeno interlocutori, coloro che professano russofobia, razzismo, neonazismo o qualsiasi altra manifestazione di questa ideologia misantropica”.

Tuttavia, Zakharova ha affermato che chiunque “venga in Russia con amore, e forse anche per amore”, è sempre accolto a braccia aperte. “Comprendiamo e persino riconosciamo il coraggio che a volte dimostrano, perché sappiamo che periodicamente sono sottoposti a pressioni e a volte si trovano ad affrontare vari ostacoli e barriere”, ha aggiunto.

“Siamo sempre lieti di accogliere coloro che si rivolgono a noi con pace, amicizia e cuore aperto.”