Al via la prima edizione della Festa de Il Tempo: politica, economia e attualità al centro della prima giornata a Palazzo Wedekind

Il nuovo corso del quotidiano, inaugurato con il rinnovo della veste grafica, al centro di una giornata di confronto con esponenti delle istituzioni, del mondo politico, economico e dell’informazione

AgenPress. – Ha preso il via oggi, a Palazzo Wedekind a Roma, la prima edizione della Festa de Il Tempo, organizzata in occasione del rinnovo della veste grafica del quotidiano, un restyling che segna una nuova fase nel percorso editoriale della storica testata. Un progetto che nasce dalla volontà di accompagnare l’evoluzione dell’informazione e rafforzare il rapporto con i lettori, coniugando innovazione e tradizione e valorizzando, senza snaturarla, l’identità che da sempre contraddistingue Il Tempo. Il rinnovamento coinvolge anche il sito del quotidiano, ripensato per offrire un’esperienza di lettura ancora più immediata, completa e contemporanea, senza sacrificare i contenuti e gli elementi distintivi della testata, ma anzi arricchendoli attraverso nuove soluzioni grafiche e digitali. Un percorso realizzato grazie anche al contributo e alle competenze dei professionisti che hanno affiancato Il Tempo nel progetto di rinnovamento, con l’obiettivo di dare nuova forza alla sua immagine e renderla sempre più coerente con le trasformazioni del panorama dell’informazione.

Una due giorni di incontri e approfondimenti dedicata ai principali temi della politica, dell’economia e dell’attualità, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo produttivo, dell’informazione e della società civile.

Ad aprire la prima giornata di lavori è stato il Direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, che ha dato il via alla manifestazione illustrando il significato dell’iniziativa e del nuovo corso del quotidiano. A seguire, il saluto istituzionale del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Il Tempo ha la capacità di raccontare non soltanto Roma, ma l’intero territorio, dando voce alle diverse realtà che compongono la nostra comunità. In una fase complessa come quella che stiamo attraversando, c’è bisogno di un’informazione capace di mantenere la schiena dritta, di approfondire e interpretare i cambiamenti senza rinunciare alla propria identità. Il Tempo ha dimostrato in più occasioni una capacità di analisi che merita di essere riconosciuta, sapendo cogliere le difficoltà di Roma e, allo stesso tempo, la sua voglia di futuro, offrendo ai lettori strumenti per comprendere la complessità del presente e guardare verso nuovi orizzonti. La Regione Lazio non può che essere al fianco di una realtà editoriale così profondamente legata alla Capitale e al territorio. Con questo spirito esprimo la mia gratitudine e rivolgo a Il Tempo i migliori auguri per questa nuova veste grafica e per il percorso di crescita che rappresenta”.

Il confronto politico è entrato nel vivo con l’intervista di Capezzone al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, occasione per affrontare alcuni dei principali temi al centro dell’agenda politica e del dibattito pubblico nazionale.

Per Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “In questa fase il Paese ha bisogno di investire sulla crescita, non di tirare il freno a mano. Con il caro energia e l’aumento dei costi, servono risorse per garantire la prosecuzione delle opere già avviate: l’alternativa è fermare i cantieri, mettere a rischio posti di lavoro e penalizzare le imprese. Occorre quindi una legge di bilancio ambiziosa e una riflessione anche sui vincoli europei, guardando a quanto stanno facendo altri grandi Paesi come Francia e Germania per sostenere le proprie economie. Non si tratta di spendere per avviare nuove opere, ma di trovare le risorse necessarie per portare avanti gli investimenti già programmati e sostenere l’economia reale. A questo si aggiunge la grande questione demografica: la natalità è ai minimi e sulle scelte delle famiglie incidono fattori economici, oltre che culturali. Dobbiamo intervenire dove possiamo, sostenendo il lavoro, anche quello autonomo, le famiglie e l’accesso alla casa. Ci attendono inoltre sfide decisive, dalla crisi dell’automotive europeo all’impatto dell’intelligenza artificiale sull’occupazione. In questo scenario serve il coraggio di puntare sulla crescita, tutelando imprese, lavoratori e investimenti”.

Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio, in un videomessaggio ha dichiarato: “Abbiamo firmato accordi importanti, anche con gli Stati Uniti sul fronte delle materie prime, nell’ambito di una strategia che punta a creare nuove alternative e a ridurre i costi. Allo stesso tempo, l’Italia continua a lavorare per costruire la pace, sostenendo il dialogo e le soluzioni diplomatiche. Il nostro Paese è protagonista sulla scena internazionale e questo significa creare nuove opportunità per le nostre imprese e portare sempre più prodotti italiani sui mercati internazionali. Vogliamo inoltre proseguire nella riduzione della pressione fiscale, perché meno tasse significano maggiori risorse per famiglie e imprese, più consumi e crescita. Il Tempo rappresenta una voce autorevole nel panorama dell’informazione italiana, capace di alimentare il confronto sui grandi temi del Paese. Continuiamo a leggere Il Tempo e a ritrovarvi temi e battaglie che consideriamo importanti per il futuro dell’Italia”.

Inoltre, è intervenuto all’evento Gianni Letta, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha dichiarato: “Il Tempo resta un punto di riferimento per il mondo conservatore e liberale, senza mai rinunciare a guizzi di vivacità. Come ha sottolineato il direttore Capezzone, ci offre ogni giorno un giornale capace di sorprenderci; e per questo, tutti noi, io per primo, ti siamo profondamente grati”.

Tra gli altri, hanno preso parte all’evento: Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto “Milton Friedman”; il Prof. Luigi Di Gregorio, docente di Scienza Politica presso l’Università della Tuscia di Viterbo; Stefano Lucchini di Intesa Sanpaolo; Andrea Stroppa; Alessandro Sallusti, Direttore di Libero; Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare Antimafia; Mattia Voltaggio, Responsabile di Joule, la scuola di Eni per l’impresa; Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia Spa; Andrea Esposito, Chief Quality & Industrial Performance del Gruppo FS; Edoardo Antonio De Luca, Head of Central Affairs Italy di Enel Spa; la senatrice Stefania Craxi, il deputato Francesco Filini e il giornalista Stefano Folli.

La prima edizione della Festa de Il Tempo proseguirà giovedì 24 settembre, sempre a Palazzo Wedekind, con una nuova giornata di incontri e approfondimenti. La chiusura della manifestazione sarà affidata all’intervista del Direttore Daniele Capezzone alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.