Verità Nascoste, la puntata del 22 settembre su Mediaset Infinity risulta tagliata: manca la parte su Delitto di Garlasco

AgenPress. La puntata di Verità Nascoste trasmessa in prima serata il 22 settembre e successivamente caricata sulla piattaforma Mediaset Infinity risulterebbe diversa rispetto alla versione andata in onda in televisione.

In particolare, nella versione disponibile online sembrerebbe mancare la parte finale della trasmissione, quella dedicata al caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, e agli ultimi sviluppi investigativi sulla vicenda.

La parte dedicata a Garlasco, come già accaduto in precedenti puntate del programma, avrebbe visto la presenza di diversi ospiti in studio e sarebbe stata inserita nella parte conclusiva della trasmissione. Un segmento che, almeno nella versione televisiva, aveva quindi un ruolo rilevante all’interno della puntata.

Il confronto tra la puntata andata in onda in prima serata e quella successivamente resa disponibile su Mediaset Infinity ha fatto emergere una differenza: nella versione presente sulla piattaforma non risulterebbe infatti presente l’ultima parte dedicata al caso di Garlasco.

Al momento, tuttavia, non è chiaro per quale motivo il segmento sia stato escluso dalla versione online.

La circostanza ha alimentato diverse ipotesi sulle possibili ragioni della scelta. Si tratta, però, di interpretazioni e indiscrezioni che non trovano al momento una conferma ufficiale.

A oggi non risulta essere stata fornita da Mediaset una spiegazione pubblica specifica sulla rimozione della parte dedicata a Chiara Poggi dalla versione disponibile su Infinity.

Non è quindi possibile stabilire se si sia trattato di una scelta editoriale, di una questione legata alla durata della versione on demand, di un problema tecnico o di altre ragioni.

La differenza tra la versione televisiva e quella caricata sulla piattaforma resta dunque, al momento, senza una motivazione ufficiale.

Il caso torna così ad attirare l’attenzione anche per la particolare rilevanza che negli ultimi mesi hanno assunto le nuove indagini e gli sviluppi giudiziari legati all’omicidio di Chiara Poggi. Proprio per questo, l’assenza della parte finale dalla versione disponibile online ha suscitato interrogativi tra gli spettatori che avevano seguito la puntata in televisione.

In attesa di eventuali chiarimenti da parte di Mediaset, resta quindi da capire se la parte dedicata a Garlasco verrà nuovamente resa disponibile su Mediaset Infinity oppure se la sua assenza dalla versione online sia destinata a rimanere tale.