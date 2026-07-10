Mario Orfeo lascia la direzione de la Repubblica. Dal 9 settembre sarà Direttore Editoriale di QN Media

AgenPress. Mario Orfeo lascia la direzione de la Repubblica dopo meno di due anni alla guida del quotidiano del gruppo GEDI. Il giornalista assumerà, a partire dal prossimo 9 settembre, l’incarico di Direttore Editoriale di QN Media, il gruppo editoriale che pubblica Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN Quotidiano Nazionale.

L’annuncio segna un nuovo capitolo nella carriera di Orfeo, protagonista negli ultimi decenni di alcuni dei principali passaggi dell’informazione italiana. Dopo le esperienze alla guida de Il Mattino, de Il Messaggero, dei telegiornali Rai e, più recentemente, di Repubblica, il giornalista approda ora ai vertici del gruppo QN Media con un ruolo strategico.

Secondo quanto comunicato dalla società, nel nuovo incarico Orfeo affiancherà l’editore Leonardo Maria Del Vecchio e l’amministratore delegato nel percorso di crescita del gruppo, contribuendo alla definizione dell’indirizzo editoriale, al coordinamento delle testate e allo sviluppo di nuovi progetti editoriali e digitali.

La nomina si inserisce nella fase di riorganizzazione di QN Media avviata dopo l’ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio come azionista di maggioranza del gruppo. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento delle testate e accelerarne l’evoluzione in un mercato dell’informazione sempre più orientato all’integrazione tra carta, digitale e nuovi formati editoriali.

Le dimissioni di Orfeo da Repubblica chiudono un’esperienza iniziata nell’ottobre 2024, quando aveva raccolto il testimone da Maurizio Molinari alla direzione del quotidiano. La scelta apre ora una nuova fase sia per il gruppo GEDI, chiamato a individuare il successore, sia per QN Media, che punta sull’esperienza di uno dei manager editoriali più autorevoli del panorama giornalistico italiano.