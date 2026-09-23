Silvestri (M5S): “Conte ha dimostrato di reggere al governo, Schlein no. Renzi sleale, non lo si accetti in coalizione”

AgenPress. “Conte ha già dimostrato di saper reggere pressioni importanti, di saper stare ai tavoli internazionali e di saper guidare il Paese anche in momenti difficili. Uno ha avuto la possibilità di dimostrarlo, Schlein no”. “Dire che Conte è riuscito a farlo non vuol dire che Schlein non possa riuscirci. Dico semplicemente che una persona lo ha già dimostrato, quindi gli elettori hanno già avuto la possibilità di vederla all’opera, mentre l’altra no”, ha aggiunto Silvestri.

“Renzi sleale, non lo si accetti in coalizione”

“Renzi in coalizione? Quando si dimostra sleali è un problema politico. Noi vorremmo un campo con persone che la pensano nella stessa maniera, perché bisogna governare insieme: si può pensarla diversamente su alcuni temi, ma non si può essere pretestuosi per far cadere i governi. Renzi lo ha già fatto e noi abbiamo tante perplessità”.

“Non avremmo fatto il Conte 2 se il fastidio fosse stato un tema della politica, perché lì c’era Renzi e non è che prima fosse più simpatico di oggi. Necessità fa virtù e abbiamo fatto un governo, e fortunatamente abbiamo governato bene. Il punto è la lealtà: quando si fa cadere un governo in quella maniera, dando la possibilità alla Meloni di diventare quello che è diventata, per noi è un problema politico”, ha aggiunto Silvestri.

Lo ha dichiarato Francesco Silvestri, portavoce M5S alla Camera dei Deputati, intervenendo oggi a “L’Attimo Fuggente” condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio.