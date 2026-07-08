Laura Ramaciotti (CRUI) – Un grande rilancio del diritto allo studio

AgenPress. “L’incontro di oggi con il ministro Anna Maria Bernini è stato particolarmente positivo e ha consentito di fare il punto sui principali dossier che riguardano il sistema universitario.

Dal nuovo calendario per l’accesso a Medicina al diritto allo studio, passando per l’FFO fino all’housing universitario, abbiamo registrato risultati importanti frutto di un lavoro condiviso. Sul diritto allo studio è stato compiuto uno sforzo senza precedenti, con 5,3 miliardi di euro stanziati e un investimento record sulle borse di studio, che sta ampliando concretamente le opportunità di accesso all’università.

Allo stesso modo, il grande piano da 60 mila posti letto rappresenta una risposta strategica non solo per gli studenti, ma anche per i territori, che grazie all’housing universitario possono rafforzare la propria capacità di attrazione e di sviluppo. Continueremo a lavorare insieme al Ministero per consolidare questi risultati e affrontare le prossime sfide del sistema universitario”.

Lo ha dichiarato la presidente della Crui, Laura Ramaciotti, a margine dell’assemblea dei rettori che si è svolta oggi a Roma alla presenza anche del capo di Gabinetto Massimo Rubechi e del segretario generale del Mur, Marco Mancini.