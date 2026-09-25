Torino. Cadavere fatto a pezzi trovato nascosto in alcuni sacchi

AgenPress. Un macabro ritrovamento ha fatto scattare un’indagine per omicidio a Torino. Un cadavere, fatto a pezzi e nascosto all’interno di alcuni sacchi, è stato rinvenuto dagli investigatori nel corso degli accertamenti.

Accanto ai resti umani sarebbe stato trovato anche un secchio contenente alcuni coltelli, ora al vaglio degli inquirenti per stabilire se possano avere un ruolo nella vicenda.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e gli specialisti della polizia scientifica, impegnati nei rilievi e nella raccolta di elementi utili a ricostruire quanto accaduto. I resti sono stati affidati agli accertamenti medico-legali, necessari anche per stabilire con certezza l’identità della vittima e le cause della morte.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’omicidio e cercano di stabilire quando e dove sia avvenuto il delitto. Particolare attenzione è rivolta anche alla provenienza dei sacchi e degli oggetti trovati nelle vicinanze del cadavere.

Al momento, ogni elemento è al vaglio degli inquirenti e non sono ancora emersi pubblicamente tutti i dettagli sull’identità della vittima o sull’eventuale presenza di persone sospettate.

L’indagine prosegue nel massimo riserbo, mentre gli accertamenti scientifici potrebbero fornire elementi decisivi per ricostruire le ultime ore della vittima e chiarire le responsabilità.