FlyDubai, Mollicone (FDI): “Eroismo ha evitato tragedia, Terrorismo islamico vuole celebrare 7 ottobre? Massima allerta

AgenPress. “L’eroismo dei passeggeri israeliani e del pilota, che dai primi accertamenti sembra essere indiano, ha evitato una tragedia senza precedenti, tra l’altro, a pochi giorni prima del drammatico anniversario del 7 ottobre. Non vorremmo che sia il tentativo del terrorismo islamico di ‘celebrare’ l’orrore di quella giornata. Si alzi il livello di allerta nei prossimi giorni anche in Italia e in Europa. La nostra più sentita solidarietà all’Ambasciatore Peled.”

Così dichiara il Presidente della Commissione cultura della Camera, deputato di Fratelli d’Italia e membro dell’Uip Italia-Usa Federico Mollicone.