Dal mondo finanziario e assicurativo alla Fondazione OMRI: entra Andrea Simoncelli

Fondazione OMRI Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Insigniti OMRI, riunitosi in data odierna, su proposta del Presidente Francesco Tagliente, ha accolto la domanda di adesione di Andrea Simoncelli

AgenPress. Andrea Simoncelli ha maturato oltre quarantacinque anni di esperienza manageriale, gran parte dei quali all’estero. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi nel Gruppo FIAT, quale Amministratore Delegato di Fiat International alle dipendenze della Presidenza, per poi passare al settore assicurativo quale Vice Direttore Generale di Toro Assicurazioni.

Ha vissuto e lavorato nella Repubblica Popolare Cinese, in Perù, Brasile, Serbia, Romania e Polonia, ricoprendo la carica di CEO delle società locali e promuovendo altresì la presenza delle imprese italiane all’estero, anche in qualità di Presidente delle locali Camere di Commercio.

La sua esperienza internazionale, maturata nelle aree commerciale, strategica, finanziaria, legale e societaria, unita alle competenze manageriali e alla lunga attività nel campo della formazione e della governance, rappresenta un patrimonio che Simoncelli metterà a disposizione della Fondazione.

Docente e visiting professor presso università italiane e straniere, membro di diversi Consigli di Amministrazione e insignito in Polonia della Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica per i risultati conseguiti nel settore finanziario e assicurativo, Andrea Simoncelli entra nella Fondazione con l’intento di contribuire, attraverso la propria esperienza, alle attività e ai progetti rivolti alla crescita culturale, alla formazione e alla valorizzazione del merito.

«L’ingresso del Prof. Andrea Simoncelli – ha dichiarato il Presidente Francesco Tagliente – arricchisce la nostra Fondazione per competenza e valori. Ha sempre interpretato il merito con spirito di servizio alle Istituzioni. Siamo onorati che condivida il nostro percorso verso l’80° della Repubblica. A lui il nostro più caloroso benvenuto».