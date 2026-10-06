FNOVI e FNOPO insieme per “Mille giorni di te e di me”: prevenzione, sicurezza alimentare e rapporto tra bambini e animali

Il progetto congiunto è rivolto alle donne in gravidanza, ai neogenitori e alle famiglie. Tra i temi prioritari, la sicurezza alimentare in gravidanza e nei primi anni di vita, la preparazione dell’animale all’arrivo del neonato e la costruzione di una relazione sicura e positiva tra bambini e animali da compagnia.

AgenPress. FNOVI e FNOPO avviano il progetto “Mille giorni di te e di me”, nato dalla collaborazione tra la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Veterinari Italiani e la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica.

Referenti del progetto sono Silvia Vaccari, Presidente FNOPO, e Daniela Mulas, Consigliera FNOVI.

L’iniziativa intende accompagnare le famiglie dalla gravidanza ai primi anni di vita del bambino, offrendo informazioni corrette, scientificamente validate e facilmente comprensibili sui temi della prevenzione, della sicurezza alimentare, dell’igiene domestica e della convivenza con gli animali da compagnia.

Il progetto si inserisce nella prospettiva One Health e valorizza la complementarità tra le competenze delle ostetriche e quelle dei medici veterinari. L’obiettivo è costruire strumenti condivisi che possano essere utilizzati nei percorsi nascita, nei consultori, nei punti nascita, nei servizi territoriali e nelle strutture medico-veterinarie.

Una prima linea di attività riguarderà la sicurezza alimentare durante la gravidanza e nei primi anni di vita, con particolare attenzione agli alimenti che possono comportare maggiori rischi per le donne in gravidanza, i neonati e i bambini piccoli. Tra i primi materiali in corso di elaborazione è previsto un approfondimento sul latte crudo e sui prodotti derivati, inserito nel più ampio contesto della cultura della sicurezza alimentare domestica.

Un altro ambito centrale sarà rappresentato dal comportamento degli animali e dalla relazione tra bambini e animali da compagnia. Saranno approfonditi la preparazione dell’animale all’arrivo del neonato, la gestione del primo incontro, la supervisione dei contatti, il riconoscimento dei segnali di stress o disagio e la prevenzione delle situazioni potenzialmente rischiose.

«I mille giorni rappresentano un periodo particolarmente importante per la salute e per lo sviluppo del bambino, ma anche per la costruzione di comportamenti consapevoli all’interno della famiglia», dichiara Silvia Vaccari, Presidente FNOPO e referente del progetto. «Le ostetriche accompagnano le donne e le coppie durante la gravidanza, il puerperio e i primi mesi di vita e possono contribuire a diffondere indicazioni corrette sulla sicurezza alimentare, sull’igiene e sulla convivenza con gli animali. La collaborazione con i medici veterinari ci consente di offrire alle famiglie informazioni integrate, autorevoli e concretamente utilizzabili nella vita quotidiana».

«La presenza di un animale non deve essere rappresentata automaticamente come un rischio per il neonato o per il bambino», sottolinea Daniela Mulas, Consigliera FNOVI e referente del progetto. «Il punto è fornire alle famiglie gli strumenti per gestire questa relazione in modo consapevole, rispettando il benessere dell’animale e tutelando la salute e la sicurezza del bambino. Lo stesso approccio vale per la sicurezza alimentare: non vogliamo generare allarmismi o demonizzare singoli alimenti, ma favorire conoscenza, capacità di scelta e comportamenti preventivi fondati sulle evidenze scientifiche. È in questa integrazione tra salute umana, animale e ambiente domestico che il principio One Health diventa concreto».

Il progetto prevede la produzione di brochure, schede informative, FAQ, materiali digitali e strumenti di supporto al counseling. Sono inoltre previste attività formative congiunte, campagne di comunicazione ed eventuali sperimentazioni territoriali presso consultori, punti nascita, servizi e reti professionali.

Attraverso “Mille giorni di te e di me”, FNOVI e FNOPO intendono sviluppare un modello interdisciplinare capace di tradurre il principio One Health in indicazioni semplici e concrete, sostenendo le famiglie nelle scelte quotidiane e valorizzando il ruolo delle professioni sanitarie nella prevenzione.

Il Gruppo di lavoro è composto per FNOPO da Silvia Vaccari, Presidente FNOPO e referente del progetto; Nadia Rovelli, Vicepresidente; Elio Lopresti, Tesoriere; Elsa Del Bo, Segretario; Valentina Angius e Cristina Panizza, Consigliere FNOPO. Per FNOVI, ne fanno parte Daniela Mulas, Consigliera FNOVI e referente del progetto; Andrea Gazzetta, Revisore dei conti FNOVI e Manuela Michelazzi, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Milano