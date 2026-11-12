“Impronte”. La tutela degli animali, il volontariato e l’importanza di proteggere chi non ha voce

AgenPress. La tutela degli animali, il volontariato e l’importanza di proteggere chi non ha voce. Sono questi i temi della nuova puntata di “Impronte”, il programma ideato e condotto da Claudia Conte, in onda giovedì 12 novembre alle 10.30 su Rai Radio 1.

Ospite sarà il Tenente Colonnello Marco Fratoni, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi, che racconterà l’attività del Centro di Recupero Animali Selvatici ed Esotici di Formichella, una vera “Arca della speranza”, dove ogni anno centinaia di animali, anche sequestrati e confiscati, ricevono cure e assistenza per poter tornare in libertà.

La rubrica dedicata ai libri ospiterà Roberto Vodini, autore di Le sentinelle degli animali. Difendere chi non ha voce, un’opera che valorizza il ruolo delle Guardie Zoofile nella lotta contro maltrattamenti e abbandono.

Spazio anche al mondo dello spettacolo con Ana Laura Ribas, da sempre impegnata nell’aiuto ai cani abbandonati, che racconterà la propria esperienza nei canili e l’importanza dell’adozione consapevole.

Un appuntamento per dare voce a storie di cura, responsabilità e amore per gli animali, ricordando che il rispetto della vita è un impegno di tutti.

“Impronte” è disponibile anche su RaiPlay Sound.