Proteste degli studenti. Trump: “Islam e immigrazione responsabili di quanto accade in Francia”

Il presidente americano interviene sulle proteste dei liceali francesi e respinge la lettura legata alla crisi della scuola. Nel mirino finiscono l’immigrazione di massa e l’Islam, accusato da Trump di voler «prendere il sopravvento» sulla Francia.

AgenPress. Donald Trump torna a puntare i riflettori sull’Europa e, in particolare, sulla situazione francese. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha collegato le proteste che da settimane stanno attraversando la Francia all’immigrazione e all’Islam.

«Quanto sta accadendo in Francia è nientemeno che un’immigrazione di massa fuori controllo. Non è una questione di scuole: si tratta dell’Islam che vuole prendere il sopravvento su un Paese un tempo grande», ha scritto Trump.

Le parole del presidente americano arrivano mentre in Francia è in corso una vasta mobilitazione studentesca. Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città del Paese, mentre numerosi istituti superiori sono stati chiusi o bloccati dalle proteste. Secondo le autorità francesi, oltre 6.100 persone sono state arrestate dall’inizio dell’ondata di manifestazioni.

La lettura fornita da Trump contrasta con le motivazioni indicate dai manifestanti. Gli studenti denunciano soprattutto le condizioni degli istituti, la carenza di insegnanti e personale, il sovraffollamento delle classi e il deterioramento di molti edifici scolastici. Tra le richieste figurano maggiori investimenti nell’istruzione e interventi sulle strutture.

La protesta, iniziata a settembre, si è progressivamente allargata coinvolgendo studenti, insegnanti, genitori e sindacati. In alcune città gli scontri con la polizia hanno però trasformato parte delle manifestazioni in momenti di forte tensione, con incendi, lanci di oggetti e uso di lacrimogeni da parte delle forze dell’ordine.

Trump, tuttavia, interpreta gli avvenimenti attraverso una chiave completamente diversa: secondo il presidente americano, dietro la crisi non ci sarebbe principalmente il sistema scolastico, bensì l’impatto dell’immigrazione e quella che definisce una crescente influenza dell’Islam nella società francese.

L’intervento di Trump si inserisce nella sua più ampia battaglia politica contro l’immigrazione. Il presidente americano ha fatto dell’immigrazione uno dei temi centrali della propria agenda e, anche in passato, ha sostenuto che le politiche migratorie europee rappresentino un rischio per l’identità e la sicurezza dell’Occidente.

Anche alcuni esponenti dell’area politica vicina al movimento MAGA hanno rilanciato le immagini delle proteste francesi, presentandole come un possibile avvertimento per gli Stati Uniti. Il tema assume inoltre particolare peso nel clima politico americano, a poche settimane dalle elezioni di metà mandato.

Le dichiarazioni di Trump hanno quindi riacceso il dibattito sul rapporto tra immigrazione, integrazione e identità nazionale, ma arrivano nel mezzo di una crisi che in Francia presenta molteplici dimensioni.

Da una parte ci sono le proteste per le condizioni dell’istruzione e le accuse rivolte alle autorità sulla gestione dell’ordine pubblico. Dall’altra, gli episodi di violenza hanno alimentato un confronto politico più ampio sulla sicurezza, sull’immigrazione e sull’integrazione delle comunità musulmane.

Il governo francese deve ora affrontare una situazione che rischia di diventare anche un terreno di scontro politico in vista delle prossime scadenze elettorali.

La tesi di Trump — secondo cui le proteste non sarebbero realmente una questione scolastica ma il sintomo di una trasformazione demografica e culturale della Francia — rappresenta dunque una sua interpretazione politica degli eventi, non la spiegazione fornita dagli studenti e dalle organizzazioni che hanno promosso le manifestazioni.