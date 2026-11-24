AgenPress. “Quello che emerge oggi è che c’è stato anche dell’altro rispetto ai legittimi tentativi delle istituzioni di fermare la strategia stragista della mafia. Se De Gennaro non si fosse suicidato, sarebbe stato in grado di raccontare, da testimone diretto, se tutto questo rientrasse in un meccanismo istituzionale o se invece si fosse andati oltre. Gli elementi emersi finora sono a dir poco inquietanti”.

Lo ha dichiarato Carlo Giovanardi intervenendo oggi a “Corrente alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Mi sarebbe piaciuto vedere De Gennaro affrontare a testa alta il processo e difendersi, spiegando le sue ragioni. Il suicidio lascia aperti una serie di interrogativi e chiarimenti che nessuno potrà più dare. È bene che in questo Paese, una volta per tutte, i punti interrogativi vengano sciolti e si continui a cercare la verità, qualunque essa sia”, ha aggiunto Giovanardi.