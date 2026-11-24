AgenPress. “De Gennaro è stato un uomo dello Stato, a cui dobbiamo molto nella sua lotta alla criminalità organizzata. Ma con la sua scelta si è portato via una pagina di storia che poteva raccontarci. Dal punto di vista istituzionale ha creato un danno alla ricerca della verità, non certo un aiuto”.

Lo ha dichiarato Antonio Di Pietro intervenendo oggi a “Corrente alternata” condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Quello che ci ha lasciato può essere una pagina di verità, ma anche una pagina di depistaggio”, ha aggiunto Di Pietro, sottolineando che sulla vicenda della fuga di notizie relativa all’indagine per mafia su Silvio Berlusconi crede alla ricostruzione dell’ex pm Ilda Boccassini: “De Gennaro da vivo avrebbe dovuto dare una giustificazione”.