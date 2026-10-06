Sinner chiude in anticipo la stagione 2026. Si sottoporrà a un trattamento per un’infiammazione al ginocchio

AgenPress. Jannik Sinner chiude in anticipo la stagione 2026. Il numero uno del mondo ha annunciato che non tornerà in campo nei prossimi mesi e salterà anche gli ultimi importanti appuntamenti dell’anno, comprese le ATP Finals di Torino. La decisione è legata al problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dalle competizioni da luglio.

Su consiglio del suo staff medico, Sinner si sottoporrà ora a un trattamento per l’infiammazione al ginocchio. L’obiettivo è sfruttare i prossimi mesi per recuperare completamente e arrivare pronto alla preparazione in vista della stagione 2027.

La notizia arriva dopo settimane caratterizzate da rinunce e tentativi di rientro. Sinner non gioca un match ufficiale dalla vittoria a Wimbledon dello scorso luglio e, nel corso dell’estate, ha dovuto rinunciare anche agli US Open. Successivamente era stato costretto a saltare Pechino e Shanghai, mentre restavano in dubbio gli ultimi appuntamenti della stagione.

Il problema riguarda il ginocchio destro e, secondo le informazioni disponibili, è di natura infiammatoria. Non è stato però diffuso pubblicamente un referto medico dettagliato: le ipotesi circolate nelle ultime settimane hanno parlato di una tendinopatia da sovraccarico, ma senza una diagnosi ufficiale resa nota dal team del giocatore.

La decisione di interrompere definitivamente la stagione nasce dalla volontà di non forzare i tempi. Il trattamento verrà effettuato adesso proprio per consentire a Sinner di avere un periodo sufficientemente lungo per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027.

In un messaggio diffuso sui social, Sinner ha spiegato di aver preso la decisione insieme ai medici e di voler pensare anche al futuro della propria carriera. Il concetto centrale è quello di tornare soltanto quando sarà nuovamente al cento per cento.

Lo stop significa anche rinunciare alle ATP Finals di Torino, uno degli appuntamenti più attesi della stagione e uno dei tornei più importanti per il tennis italiano. Sinner non avrà quindi la possibilità di chiudere l’anno davanti al pubblico di casa.

Dopo la lunga assenza iniziata al termine della stagione sull’erba, il numero uno del mondo ha scelto di privilegiare il recupero completo rispetto alla possibilità di rientrare per gli ultimi tornei del calendario.

La stagione 2026 si chiude dunque con largo anticipo per Sinner. Nei prossimi mesi il lavoro sarà concentrato sul trattamento dell’infiammazione e sul recupero della piena condizione fisica.

Il programma agonistico del 2027 sarà definito successivamente, ma la priorità è chiara: tornare in campo senza più problemi al ginocchio e affrontare la nuova stagione nelle migliori condizioni possibili.

Per Sinner comincia così una pausa inattesa, ma pensata soprattutto in prospettiva. Dopo un 2026 condizionato dall’infortunio, il numero uno del mondo guarda già al prossimo anno con l’obiettivo di tornare protagonista sul circuito.