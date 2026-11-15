WTA Finals, Errani e Paolini volano in finale: battute Guo e Mladenovic. Ora la sfida per il titolo contro Siniakova e Townsend

Impresa delle azzurre a Indian Wells: Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano per la prima volta la finale del doppio femminile delle WTA Finals. In semifinale superate la cinese Hanyu Guo e la francese Kristina Mladenovic con il punteggio di 6-3, 6-4. Per il titolo affronteranno la ceca Katerina Siniakova e l’americana Taylor Townsend

AgenPress. Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a scrivere la storia del tennis italiano. Le due azzurre hanno conquistato la finale del doppio femminile delle WTA Finals 2026, in corso sui campi in cemento dell’Indian Wells Tennis Garden, in California. Una qualificazione prestigiosa, arrivata grazie alla vittoria in semifinale contro la coppia formata dalla cinese Hanyu Guo e dalla francese Kristina Mladenovic, battute in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Per Errani e Paolini si tratta di un risultato storico: è la prima volta che una coppia italiana raggiunge l’ultimo atto del torneo che riunisce le migliori giocatrici della stagione. Le azzurre, teste di serie numero 8, confermano così lo straordinario momento di forma e proseguono il loro cammino senza sconfitte.

La partita contro Guo e Mladenovic è durata un’ora e 15 minuti. Nel primo set le italiane hanno preso progressivamente il controllo dello scambio, imponendo il proprio ritmo e sfruttando le occasioni in risposta. Dopo una fase iniziale equilibrata, Errani e Paolini hanno trovato gli allunghi decisivi, chiudendo il parziale sul 6-3. Molto più combattuto il secondo set. Le avversarie sono riuscite a portarsi avanti 4-1, mettendo in difficoltà le azzurre e facendo intravedere la possibilità di trascinare la semifinale al terzo parziale.

Ma proprio nel momento più complicato è arrivata la reazione delle italiane. Errani e Paolini hanno cambiato marcia, recuperando lo svantaggio e conquistando cinque game consecutivi. Una rimonta che ha chiuso definitivamente la partita sul 6-4, regalando loro il pass per la finale. Una prestazione di grande solidità e personalità, che conferma l’intesa tra le due campionesse.

L’ultimo ostacolo verso il titolo sarà rappresentato da Katerina Siniakova e Taylor Townsend, rispettivamente ceca e statunitense, seconde teste di serie del torneo. La coppia ha conquistato la finale superando nell’altra semifinale la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani, prime teste di serie, con il punteggio di 7-6 (4), 6-3. Siniakova e Townsend sono una delle coppie più competitive del circuito e nel corso della stagione hanno conquistato cinque titoli, tra cui Roland Garros, Us Open, Madrid, Miami e Indian Wells.

La finale avrà anche il sapore della rivincita. Le due coppie si sono già affrontate nella fase a gironi proprio in questa edizione delle WTA Finals: in quell’occasione Errani e Paolini si sono imposte in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-1, 10-8. Un successo che dimostra come le italiane abbiano tutte le carte in regola per giocarsi il titolo.

Per Errani e Paolini si tratta di un’altra tappa importante di una stagione ricca di soddisfazioni. Le due italiane hanno conquistato il torneo di Tokyo e raggiunto la finale a Miami, confermandosi tra le coppie più competitive del circuito internazionale.

Alle WTA Finals hanno inoltre vinto tutte e tre le partite della fase a gironi, prima di superare Guo e Mladenovic in semifinale. Un percorso impeccabile che le porta all’appuntamento decisivo da imbattute. Per Jasmine Paolini sarebbe un’altra grande soddisfazione dopo una stagione di alto livello anche in singolare, mentre Sara Errani conferma ancora una volta la propria straordinaria esperienza nel doppio.

L’appuntamento con la storia è fissato per domenica 15 novembre. La finale del doppio tra Siniakova-Townsend ed Errani-Paolini sarà il secondo incontro della serata, dopo la finale del singolare tra Elina Svitolina e Mirra Andreeva, in programma dalle ore 21 italiane. Le azzurre avranno dunque la possibilità di conquistare uno dei titoli più prestigiosi del tennis mondiale. Dopo aver raggiunto per la prima volta la finale delle WTA Finals, il sogno è quello di completare l’impresa e portare il trofeo in Italia.