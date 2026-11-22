L’ex capo della Polizia aveva 78 anni ed era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunto depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Nella villa in Maremma trovati messaggi destinati ai familiari e documenti. La Procura di Grosseto indaga per istigazione al suicidio

AgenPress. La morte di Gianni De Gennaro scuote il mondo delle istituzioni e riporta al centro dell’attenzione uno dei capitoli più controversi della storia giudiziaria italiana: la strage di via D’Amelio e i presunti depistaggi che, per oltre trent’anni, hanno accompagnato la ricerca della verità sull’uccisione di Paolo Borsellino. L’ex capo della Polizia di Stato, 78 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di campagna nella zona di Magliano e Fonteblanda, in provincia di Grosseto. Secondo le prime ricostruzioni investigative, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. Accanto al corpo sarebbe stata trovata un’arma regolarmente detenuta. La tragedia è avvenuta a pochi giorni dalla notifica di un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi successivi alla strage di via D’Amelio. Una vicenda giudiziaria che aveva profondamente segnato gli ultimi giorni dell’ex dirigente di polizia.

A ricostruire le ultime ore di De Gennaro sono ora gli investigatori. L’ex capo della Polizia era arrivato nella sua tenuta maremmana nel tardo pomeriggio di venerdì 20 novembre. Dopo essere stato impegnato nella mattinata con i suoi legali per preparare la strategia difensiva, avrebbe deciso di trascorrere la serata da solo. I familiari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, hanno cominciato a preoccuparsi. L’allarme è scattato nella mattinata di sabato 21 novembre, intorno alle 9. A intervenire è stato il custode della proprietà, che ha cercato inutilmente di ottenere una risposta bussando alla porta e affacciandosi alle finestre della dependance. Non ricevendo alcun segnale, ha avvertito i carabinieri. Il custode ha riferito di non essere entrato nell’abitazione e di non aver aperto alcuna porta. Quando i soccorritori sono arrivati, per De Gennaro non c’era ormai più nulla da fare. La chiamata al 118 è stata effettuata dai carabinieri alle 9.38.

All’interno della proprietà gli investigatori hanno trovato diversi elementi che saranno ora oggetto di approfondimento. In particolare, sarebbero stati rinvenuti alcuni biglietti manoscritti destinati ai familiari, tra cui la moglie e i figli. Nella dependance erano presenti anche altri documenti, che potrebbero essere collegati alla preparazione della sua difesa nell’inchiesta giudiziaria. I carabinieri del Ris hanno effettuato accurati rilievi scientifici nell’abitazione, mentre gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli spostamenti dell’ex dirigente e i suoi eventuali contatti nelle ore precedenti alla morte. Saranno analizzati anche i dispositivi telefonici e gli eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

La morte di De Gennaro arriva in una fase particolarmente delicata dell’inchiesta condotta dalla Procura di Caltanissetta sulla strage del 19 luglio 1992, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’ex capo della Polizia era stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di depistaggio. Al centro degli accertamenti ci sarebbero presunte pressioni esercitate sul collaboratore di giustizia Salvatore Contorno affinché non fornisse determinate informazioni ai magistrati e la possibile distruzione di documentazione relativa alla sua cattura. L’indagine punta a verificare eventuali responsabilità di esponenti degli apparati istituzionali nella gestione delle informazioni e nelle vicende successive alla strage, compresa la scomparsa dell’agenda rossa di Borsellino.

Nei giorni precedenti alla morte, i carabinieri del Ros avevano eseguito perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta. Un passaggio giudiziario importante era atteso per il primo dicembre, quando il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura. Il Gip aveva precedentemente respinto la richiesta di arresto.

Sulla morte dell’ex capo della Polizia è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dalla Procura di Grosseto, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Firenze. L’obiettivo è ricostruire ogni circostanza della tragedia e verificare se vi siano eventuali responsabilità di terzi. L’apertura del fascicolo rappresenta uno strumento investigativo per consentire tutti gli accertamenti necessari e non implica che siano già state individuate responsabilità. Gli inquirenti dovranno chiarire anche la successione degli eventi nella notte tra venerdì e sabato, attraverso gli esami medico-legali, i rilievi scientifici e l’analisi della documentazione recuperata nell’abitazione.

Profondamente scosso l’avvocato Francesco Bertorotta, che assisteva De Gennaro insieme al professor Franco Coppi. «Sono sconvolto, distrutto. Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all’opinione pubblica», ha dichiarato il legale, ricordando il rapporto personale e professionale che lo legava all’ex capo della Polizia.

Anche il mondo politico e istituzionale ha espresso cordoglio per la scomparsa. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta profondamente scioccata dalla notizia, mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha contattato il fratello Andrea De Gennaro per manifestare la propria vicinanza.

Tra le reazioni più dolorose anche quelle legate alla famiglia Borsellino. Manfredi Borsellino, figlio del magistrato ucciso, ha commentato la vicenda con parole amare: «Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità».

La scomparsa di Gianni De Gennaro apre un nuovo capitolo in una vicenda che da oltre trent’anni rappresenta una delle pagine più dolorose e complesse della storia italiana. Da una parte, l’inchiesta sui presunti depistaggi e la necessità di fare piena luce sulle responsabilità legate alla strage di via D’Amelio. Dall’altra, una morte improvvisa che interrompe il percorso giudiziario di uno dei protagonisti della storia delle istituzioni e della sicurezza nazionale.

Gli investigatori sono ora chiamati a chiarire le circostanze della tragedia e a verificare ogni elemento raccolto nella villa toscana. Resta soprattutto il peso di una domanda: quali verità avrebbe potuto ancora raccontare Gianni De Gennaro davanti ai magistrati? Una domanda che, dopo la sua morte, assume un significato ancora più drammatico.