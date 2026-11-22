Una frase pronunciata in una conversazione privata con Pier Ferdinando Casini torna oggi al centro dell’attenzione dopo la morte dell’ex capo della Polizia. I familiari vogliono che venga ricostruita la vicenda giudiziaria e restituito al padre il suo onore. Sullo sfondo l’inchiesta sui presunti depistaggi della strage di via D’Amelio

AgenPress. «Se non fosse per mia moglie mi sparerei». È una confidenza attribuita a Gianni De Gennaro, fatta a Pier Ferdinando Casini, che assume oggi un significato particolarmente doloroso dopo la morte dell’ex capo della Polizia, trovato senza vita nella sua tenuta in Toscana. Queste parole, riportate da La Stampa nell’articolo firmato da Irene Famà del 22 novembre 2026, restituiscono uno spaccato della sofferenza che De Gennaro avrebbe manifestato in una conversazione privata. Una frase che, alla luce degli ultimi avvenimenti, viene riletta come il segnale di un disagio profondo, ma che non consente da sola di stabilire le ragioni della sua decisione.

La vicenda personale e giudiziaria dell’ex dirigente delle forze dell’ordine si è conclusa tragicamente proprio mentre era impegnato a preparare la propria difesa nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio.

Il rapporto con Casini e quella frase raccontano un aspetto meno conosciuto dell’uomo che per anni ha ricoperto incarichi di primo piano nelle istituzioni italiane. De Gennaro, secondo le ricostruzioni giornalistiche, avrebbe vissuto con particolare sofferenza le contestazioni che mettevano in discussione il suo percorso professionale e il ruolo svolto nella lotta alla criminalità organizzata.

L’ex capo della Polizia era stato raggiunto da un avviso di garanzia nell’ambito dell’indagine sui presunti depistaggi successivi all’uccisione di Paolo Borsellino e degli agenti della scorta, il 19 luglio 1992. Un’inchiesta delicata, destinata a riaprire interrogativi su una delle pagine più controverse della storia italiana. De Gennaro respingeva le contestazioni e stava preparando, insieme ai suoi avvocati, la strategia difensiva.

Adesso, dopo la tragedia, la priorità della famiglia è che venga ricostruita integralmente la verità sulla vicenda giudiziaria che aveva coinvolto De Gennaro. I figli chiedono che sia restituita dignità alla figura del padre e che il suo percorso umano e professionale non venga identificato esclusivamente con le accuse formulate nell’inchiesta. La loro posizione si inserisce in un contesto particolarmente delicato: De Gennaro non ha potuto affrontare il passaggio giudiziario che lo attendeva e difendersi nelle successive fasi del procedimento. La famiglia vuole quindi che siano chiariti tutti gli aspetti della vicenda, senza conclusioni anticipate e senza che le contestazioni diventino una verità già acquisita.

La morte dell’ex capo della Polizia non cancella gli interrogativi sulla strage di via D’Amelio. L’indagine della Procura di Caltanissetta riguarda i presunti depistaggi e le circostanze che hanno accompagnato le indagini sull’uccisione di Paolo Borsellino. De Gennaro era indagato per un’ipotesi di depistaggio, ma non era stato condannato. La sua posizione avrebbe dovuto essere ulteriormente esaminata nell’ambito del procedimento giudiziario.

Anche per questo la sua scomparsa lascia aperte domande importanti. La ricerca della verità sulla strage deve proseguire attraverso gli elementi documentali, le testimonianze e gli accertamenti degli inquirenti, indipendentemente dalla morte di uno degli uomini coinvolti nell’inchiesta.

La frase confidata a Casini, «Se non fosse per mia moglie mi sparerei», è diventata uno degli elementi più significativi nel racconto degli ultimi giorni di De Gennaro. Non è possibile stabilire quanto quella sofferenza fosse legata esclusivamente alle indagini, ma il contesto giudiziario rappresentava certamente una questione centrale nella sua vita negli ultimi tempi.

Ora restano il dolore della moglie, dei figli e dei familiari, ma anche una vicenda istituzionale che richiede risposte. La richiesta dei figli è chiara: fare luce su quanto accaduto, ricostruire i fatti e consentire che la figura del padre venga giudicata sulla base di elementi verificati, non di accuse rimaste senza un accertamento definitivo. Una richiesta che si intreccia con un’altra esigenza, quella delle famiglie delle vittime di via D’Amelio, che da oltre trent’anni aspettano ancora risposte complete sulla strage.

Due esigenze che non devono essere contrapposte: il diritto dei familiari di De Gennaro a vedere tutelata la memoria del padre e il diritto dei familiari di Paolo Borsellino a conoscere tutta la verità.