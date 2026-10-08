Battisti (PD): “Offesa alla Ciociaria, le scuse non sono sufficienti. Intervenga il PD Toscana”

AgenPress. “Siamo fortemente offesi dalle dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico di Pontedera. Utilizzare il termine “ciociara” in senso dispregiativo non offende soltanto una persona, ma un intero territorio e le comunità che lo rappresentano. Prendiamo atto delle scuse, ma non sono sufficienti.

Chiediamo che anche il Partito Democratico della Toscana intervenga e censuri parole che, oltre a essere inaccettabili, offendono migliaia di cittadine e cittadini che vivono nel nostro territorio e ne rappresentano con orgoglio la storia e l’identità. Il confronto politico può essere anche duro, ma non può mai trasformare l’appartenenza territoriale in un insulto”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio Sara Battisti.