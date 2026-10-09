Previsioni Meteo del 10 Ottobre 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 10 Ottobre 2026.

AL NORD – Al mattino molte nubi lungo la pianura padana ma senza fenomeni associati, più stabile altrove con anche spazi di sereno sul Triveneto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni, con isolati piovaschi sul Triveneto. Tra la serata e la notte residue precipitazioni sulle regioni di nord-est, migliora altrove con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO – Al mattino piogge su basso Lazio è Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni intensi tra Lazio e Abruzzo, piogge sparse tra Toscana, Umbria e Marche. In serata e nottata precipitazioni che persistono sui versanti Adriatici, tempo in miglioramento sulle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino piogge diffuse sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, poco nuvoloso sulla Sardegna. Nel pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora maltempo diffuso sui medesimi settori. In serata e nottata residue piogge su Molise, Puglia e Basilicata, graduale miglioramento altrove.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la penisola.