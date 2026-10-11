Zelensky: «Non sapevo della tregua, diteci quando inizia». Kiev apre a una pausa energetica con la Russia

Il presidente ucraino afferma di non essere stato informato dell’annuncio del cessate il fuoco e chiede chiarimenti sulle tempistiche. L’Ucraina si dice pronta ad accettare una tregua energetica, a condizione che anche Mosca sia d’accordo

AgenPress. La tregua annunciata è stata una novità anche per Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo del cessate il fuoco, chiedendo che vengano chiariti tempi e modalità della sua eventuale entrata in vigore.

«Non sapevo della tregua, diteci quando inizia»: è questo il senso della posizione espressa dal leader di Kiev, che sottolinea la necessità di indicazioni precise su un’iniziativa che potrebbe avere conseguenze dirette sull’andamento del conflitto.

Al centro della questione c’è soprattutto la possibilità di una tregua energetica, cioè una sospensione degli attacchi contro le infrastrutture energetiche. Un’intesa di questo tipo potrebbe contribuire a ridurre i danni alle reti elettriche e agli impianti essenziali, con ricadute sulla popolazione civile e sui servizi fondamentali.

Zelensky ha chiarito che l’Ucraina sarebbe disposta ad accettare una pausa negli attacchi alle infrastrutture energetiche, purché anche la Russia sia pronta a rispettarla.

La disponibilità di Kiev resta quindi legata alla reciprocità: una tregua, nella prospettiva ucraina, dovrebbe prevedere impegni da entrambe le parti e condizioni sufficientemente chiare da consentire di verificarne il rispetto.

Resta da capire se Mosca accetterà questa proposta e, soprattutto, quali obiettivi e quali infrastrutture verrebbero inclusi nell’eventuale accordo. Senza indicazioni precise sulla data di inizio, sulla durata e sulle modalità di attuazione, l’annuncio rischia di rimanere sul piano delle dichiarazioni.

La richiesta di Zelensky di conoscere quando dovrebbe iniziare la tregua mette in evidenza un nodo essenziale: la distanza tra l’annuncio politico e la sua concreta applicazione sul terreno.

Perché una sospensione delle ostilità possa produrre risultati, sarà necessario chiarire quali attacchi dovranno cessare, come verranno gestite eventuali violazioni e quali garanzie saranno previste per entrambe le parti.

Per il momento, la posizione attribuita al presidente ucraino è chiara: Kiev non esclude un’intesa limitata al settore energetico, ma attende indicazioni concrete e la disponibilità russa a rispettarla.

La possibilità di una pausa resta dunque legata ai prossimi sviluppi diplomatici. La questione decisiva non è soltanto se una tregua verrà annunciata, ma se Russia e Ucraina saranno disposte a tradurre le dichiarazioni in impegni verificabili.