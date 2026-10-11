Gattuso frena gli entusiasmi: “Non dobbiamo guardare la classifica, altrimenti ci gira la testa”

AgenPress. La Lazio continua a vincere e si gode il primato in classifica insieme all’Inter, ma Gennaro Gattuso non vuole che l’entusiasmo prenda il sopravvento. Dopo il successo contro il Monza, il tecnico biancoceleste ha invitato la squadra a mantenere i piedi per terra, evitando di lasciarsi condizionare dalla posizione in vetta.

«Non dobbiamo guardare la classifica, altrimenti ci gira la testa. Non dobbiamo pensarci e vedremo a fine campionato dove arriveremo», ha dichiarato Gattuso, lanciando un messaggio chiaro ai suoi giocatori.

Le parole dell’allenatore raccontano la volontà di proteggere il gruppo dalle pressioni e dalle aspettative che inevitabilmente accompagnano una squadra capace di raggiungere le prime posizioni. Il campionato è ancora lungo e, secondo Gattuso, l’obiettivo deve essere quello di affrontare ogni partita con la stessa determinazione, senza lasciarsi distrarre dai numeri della classifica.

La vittoria contro il Monza rappresenta un altro passo importante per la Lazio, che continua a raccogliere risultati positivi e a confermare le proprie ambizioni. Tuttavia, il tecnico preferisce rimandare ogni bilancio al termine della stagione, quando sarà possibile valutare concretamente il percorso compiuto.

Essere in vetta insieme all’Inter è certamente motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità da gestire con equilibrio. Gattuso sembra avere le idee chiare: niente calcoli, niente voli di fantasia e soprattutto nessuna ossessione per la classifica.

Il messaggio rivolto alla squadra è semplice: continuare a lavorare, restare concentrati e pensare una partita alla volta. Solo così la Lazio potrà provare a trasformare l’ottimo momento in un risultato importante a fine campionato.

Per adesso, dunque, meglio non guardare troppo in alto. La strada è ancora lunga e Gattuso vuole che i suoi giocatori continuino a percorrerla con umiltà, fame e determinazione.