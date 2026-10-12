Previsioni Meteo del 13 Ottobre 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 13 Ottobre 2026.

AL NORD – Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo qualche innocuo addensamento sui settori alpini. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito su tutti i settori.

AL CENTRO – Al mattino qualche innocuo addensamento sui settori costieri, sereno altrove. Al pomeriggio tempo soleggiato ovunque. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni tra Puglia, Calabria meridionale e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio aperture attese su tutti i settori. In serata e in nottata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutta la penisola.