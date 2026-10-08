Allerta gialla in Puglia: temporali e rischio idrogeologico nelle prossime 24 ore

Da mezzanotte allerta estesa a tutta la regione

AgenPress. Temporali, possibili grandinate e forti raffiche di vento: la Puglia si prepara a una fase di maltempo che, nelle prossime ore, interesserà progressivamente l’intero territorio regionale. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali, con una prima fase concentrata sulla Puglia settentrionale e, dalla mezzanotte, un’estensione a tutta la regione.

Il peggioramento è atteso già in serata, quando l’allerta per temporali riguarderà in particolare la Puglia settentrionale e la Capitanata. Sono possibili rovesci localmente intensi e temporali accompagnati da frequenti fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento.

I fenomeni potranno risultare irregolari e localizzati, ma proprio per la loro intensità potranno determinare criticità anche in tempi relativamente brevi.

A partire dalla mezzanotte, e per l’intera giornata successiva, il livello di allerta gialla viene esteso a tutta la Puglia. Il quadro previsto dalla Protezione civile comprende precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale e possibili fenomeni localmente intensi.

Tra gli effetti al suolo indicati figurano ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale, erosione del suolo, piccoli smottamenti e frane, oltre ad allagamenti localizzati, soprattutto nei punti più vulnerabili come sottopassi e locali interrati. Possibile anche un innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

La Protezione civile raccomanda particolare attenzione nelle vicinanze dei corsi d’acqua e nelle zone depresse, evitando di sostare in cantine, garage interrati e altri locali sotto il livello stradale. In caso di allagamenti è fondamentale non attraversare sottopassi o strade invase dall’acqua, anche quando la profondità sembra ridotta.

Durante i temporali è inoltre consigliabile limitare gli spostamenti non necessari e prestare attenzione alla possibile caduta di rami o altri oggetti provocata dalle raffiche di vento.

L’allerta gialla indica una situazione di criticità ordinaria, ma non significa che i fenomeni saranno uniformi su tutto il territorio: i temporali, per loro natura, possono concentrarsi in aree ristrette e produrre effetti significativi in poco tempo. La Protezione civile regionale sottolinea infatti che gli eventi meteorologici localizzati e intensi sono difficili da prevedere con precisione nello spazio e nel tempo.

La situazione sarà quindi da seguire con attenzione nelle prossime ore, soprattutto nelle aree già interessate dai primi temporali e, dalla mezzanotte, su tutto il territorio pugliese.