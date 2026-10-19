Caro gasolio, esplode la protesta dei Tir nel Sud Italia: supermercati a rischio scaffali vuoti e agricoltori in rivolta

Autotrasportatori in rivolta per il costo del carburante, crescono le preoccupazioni per gli approvvigionamenti e monta la rabbia dei produttori di kiwi. Salvini: “Riusciremo a sbloccare fondi”

AgenPress. La protesta degli autotrasportatori contro il caro gasolio si allarga a macchia d’olio nel Sud Italia, alimentando tensioni, preoccupazioni e disagi lungo la filiera della distribuzione. Il rincaro del carburante, che pesa sempre di più sui costi di trasporto e di produzione, sta mettendo in difficoltà numerose imprese, mentre in diversi punti vendita si segnalano scaffali vuoti e difficoltà nel reperimento di alcuni prodotti.

Al centro della mobilitazione ci sono i camionisti, che denunciano l’insostenibilità dei costi per continuare a lavorare. Il prezzo del gasolio rappresenta una voce fondamentale per il settore dell’autotrasporto: ogni aumento si traduce in maggiori spese per le aziende, già alle prese con margini ridotti e con la necessità di garantire consegne regolari.

Le ripercussioni della protesta rischiano di farsi sentire soprattutto nei territori maggiormente dipendenti dal trasporto su gomma. Quando le consegne rallentano o vengono interrotte, a risentirne sono l’intera catena distributiva, i commercianti e, in ultima battuta, i consumatori.

Gli scaffali vuoti diventano così il simbolo di una crisi che non riguarda soltanto il mondo dei camionisti, ma coinvolge anche famiglie e attività commerciali. I prodotti freschi e quelli deperibili sono particolarmente esposti ai ritardi, perché richiedono tempi di consegna rapidi e una distribuzione costante.

Il timore è che, qualora la protesta dovesse proseguire, le difficoltà possano estendersi ad altre categorie merceologiche, provocando ulteriori disagi e possibili aumenti dei prezzi. Una situazione che mette sotto pressione un sistema logistico nel quale il trasporto su strada continua a svolgere un ruolo essenziale.

Sul fronte politico, l’attenzione si concentra sulle possibili misure per sostenere il comparto. Matteo Salvini ha dichiarato: «Riusciremo a sbloccare fondi», una promessa che riaccende le aspettative degli operatori, in attesa di interventi concreti per fronteggiare l’emergenza carburanti.

Gli autotrasportatori chiedono risposte rapide e strumenti capaci di compensare almeno in parte l’aumento dei costi operativi. Per le imprese, infatti, non si tratta soltanto di una questione di redditività: senza condizioni economiche sostenibili, mantenere regolari i collegamenti tra aziende agricole, centri di lavorazione, piattaforme logistiche e supermercati diventa sempre più difficile.

Resta da capire quali risorse potranno essere effettivamente rese disponibili, con quali tempi e attraverso quali modalità. Nel frattempo, la tensione cresce e il rischio di ulteriori interruzioni continua a preoccupare gli operatori della filiera.

A pagare il prezzo della crisi non sono soltanto gli autotrasportatori. Anche il mondo agricolo guarda con crescente preoccupazione all’evoluzione della protesta, soprattutto nelle aree meridionali dove la produzione ortofrutticola rappresenta una componente importante dell’economia locale.

Tra le categorie più preoccupate ci sono i produttori di kiwi, alle prese con costi crescenti e con la necessità di garantire la movimentazione del raccolto e la consegna della merce nei tempi previsti. Per un prodotto deperibile, anche un rallentamento della logistica può trasformarsi in un problema economico significativo.

La rabbia degli agricoltori nasce dal timore di vedere compromesso il lavoro di un’intera stagione. Al costo del carburante impiegato per le operazioni agricole si aggiungono, infatti, le spese per il trasporto, la movimentazione e la distribuzione. Se i camion si fermano o le consegne subiscono ritardi, le conseguenze possono ricadere direttamente sui produttori, già esposti alle oscillazioni dei costi e dei prezzi di mercato.

La richiesta che arriva dal settore è quella di interventi tempestivi, capaci di evitare che l’emergenza dei trasporti si trasformi in una crisi più ampia per l’agricoltura.

La protesta contro il caro gasolio mette in evidenza la fragilità di un sistema nel quale autotrasporto, agricoltura e distribuzione sono strettamente collegati. Il rincaro del carburante non rimane confinato ai bilanci delle aziende di trasporto, ma può propagarsi lungo tutta la catena economica, fino a incidere sulla disponibilità dei prodotti e sulla spesa quotidiana delle famiglie.

Il Sud Italia osserva con apprensione l’evolversi della situazione. Da una parte ci sono gli autotrasportatori, che chiedono di poter lavorare senza essere schiacciati dai costi; dall’altra gli agricoltori, che temono di non riuscire a collocare adeguatamente i propri prodotti sul mercato. In mezzo, i commercianti e i consumatori, esposti alle conseguenze di eventuali interruzioni delle forniture.

La promessa di sbloccare fondi rappresenta un possibile spiraglio, ma per fermare l’escalation serviranno risposte concrete e tempi certi. La posta in gioco va ben oltre il prezzo alla pompa: riguarda la continuità dei rifornimenti, la tenuta delle imprese e la tutela del lavoro lungo l’intera filiera.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il confronto porterà a una soluzione o se la protesta continuerà ad allargarsi, aggravando i disagi per supermercati, produttori agricoli e cittadini.