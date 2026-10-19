Morte di David Rossi, la Commissione d’inchiesta indica due presunti coinvolti: i nomi di Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli

Secondo gli elementi acquisiti dalla Commissione, l’ipotesi è quella di un’azione intimidatoria inizialmente non finalizzata a provocare la morte dell’ex responsabile della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. Resterebbero da individuare le persone che avrebbero preso parte alla fase esecutiva

AgenPress. La morte di David Rossi torna al centro dell’attenzione con le nuove ipotesi formulate dalla Commissione parlamentare d’inchiesta, che, sulla base degli elementi raccolti, indica due nomi ritenuti potenzialmente coinvolti nella vicenda: Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli.

Secondo quanto riportato dalla Commissione, i due avrebbero avuto ruoli differenti nell’ambito di un presunto piano di intimidazione ai danni di Rossi, morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni, sede storica del Monte dei Paschi di Siena.

Nella ricostruzione prospettata dalla Commissione, Giuseppe Mussari sarebbe stato il presunto mandante di un’azione intimidatoria che, nelle intenzioni iniziali, non avrebbe dovuto provocare la morte di David Rossi.

Si tratta di un’ipotesi che, se confermata da ulteriori riscontri, contribuirebbe a delineare uno scenario diverso da quello finora ricostruito nelle diverse fasi della vicenda. Il punto centrale sarebbe comprendere la natura dell’azione ipotizzata, le sue finalità e le eventuali circostanze che avrebbero portato al tragico epilogo.

Un secondo nome indicato dalla Commissione è quello di Gabriele Ceccherelli, al quale sarebbe stato attribuito un ruolo organizzativo.

Secondo l’ipotesi formulata, Ceccherelli avrebbe organizzato l’azione e scelto le persone incaricate di occuparsi della fase esecutiva, pur rimanendo personalmente all’esterno di Palazzo Salimbeni.

Proprio l’identità di queste persone rappresenterebbe uno degli aspetti ancora da chiarire. Gli eventuali esecutori materiali, infatti, non sarebbero stati ancora individuati sulla base degli elementi descritti nella ricostruzione della Commissione.

La morte di David Rossi, avvenuta nel marzo 2013, continua a sollevare interrogativi e a suscitare attenzione pubblica. Le nuove ipotesi riportate dalla Commissione riaprono il confronto sulle circostanze della tragedia e sulla possibilità che dietro quanto accaduto vi fosse un’azione organizzata da più persone con compiti differenti.

Sarà fondamentale verificare quali elementi concreti sostengano le singole ipotesi, quali riscontri siano disponibili e se le ricostruzioni potranno trovare conferma nelle sedi competenti.

Per ora, i nomi di Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli compaiono nella ricostruzione dei presunti ruoli delineata dalla Commissione, mentre restano da chiarire l’identità degli eventuali esecutori e le circostanze che avrebbero preceduto la morte di David Rossi.