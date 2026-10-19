Juventus-Lazio 0-3, Gattuso: “Con pochi soldi abbiamo costruito un grande gruppo”

Il commissario tecnico racconta il suo percorso di maturazione, tra la gestione dello spogliatoio, le esperienze all’estero e l’importanza di costruire un gruppo unito

AgenPress. Juventus-Lazio è una sfida che richiama sempre attenzione, tra ambizioni, carattere e voglia di imporsi. Ma, oltre al campo e alle dinamiche della partita, a far riflettere sono anche le parole di Gattuso, che ha raccontato il lavoro svolto per costruire un gruppo solido, fondato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione degli obiettivi.

«Si è creata una grande famiglia e vanno fatti i complimenti al club», ha spiegato Gattuso, sottolineando l’importanza del lavoro della società nella costruzione della squadra. «Abbiamo fatto un mercato con pochi soldi, cercando bravi ragazzi e di formare un bel gruppo».

Parole che mettono in evidenza una filosofia precisa: puntare non soltanto sulle qualità tecniche dei giocatori, ma anche sulle loro caratteristiche umane. In un calcio sempre più condizionato dalle risorse economiche e dalle aspettative, creare un ambiente compatto può diventare un valore aggiunto, soprattutto nei momenti più complicati della stagione.

Il passaggio più significativo del suo intervento riguarda però il percorso personale compiuto negli anni. Gattuso ha ammesso di aver attraversato un periodo in cui il desiderio di allenare era venuto meno, complice il peso emotivo di un mestiere vissuto con grande intensità.

«Un po’ di anni fa non volevo più allenare, di esperienze da calciatore ne ho vissute tante e poi tornavo a casa col mal di stomaco, poi ho fatto un percorso», ha raccontato.

Una confessione che restituisce l’immagine di un tecnico capace di riconoscere i propri limiti e di lavorare su se stesso. Se in passato la tensione e il coinvolgimento rischiavano di trasformarsi in un peso difficile da gestire, oggi l’approccio appare più equilibrato. La determinazione resta, ma si accompagna a una maggiore capacità di ascolto e alla consapevolezza che non tutto può essere controllato.

«Ora su due o tre cose non si discute e poi lascio fare a loro, arrabbiandomi meno per certe cose e per i telefonini», ha aggiunto.

La sua idea di leadership si basa quindi su poche regole chiare, da rispettare senza compromessi, e su una maggiore libertà concessa ai calciatori nella gestione quotidiana. Un equilibrio delicato, nel quale l’autorità dell’allenatore non deve necessariamente tradursi in un controllo costante di ogni comportamento.

Nel percorso di crescita di Gattuso hanno avuto un ruolo importante anche le esperienze maturate fuori dall’Italia. Il confronto con culture calcistiche differenti gli ha permesso di comprendere meglio quanto sia fondamentale adattare la gestione alle caratteristiche delle persone.

«Le esperienze all’estero mi hanno aiutato tanto perché ognuno di loro ha il suo carattere e la gestione è importante per ascoltarli e farli esprimere al meglio», ha spiegato.

Il concetto è chiaro: un allenatore non può utilizzare lo stesso metodo con tutti. Ogni calciatore ha esigenze, sensibilità e reazioni differenti, e saperle interpretare può fare la differenza tanto nella crescita individuale quanto nei risultati collettivi.

Gattuso, tuttavia, non rinuncia a una componente essenziale della sua visione: il lavoro. Pur riconoscendo che i calciatori di oggi sono più evoluti sotto diversi aspetti, individua nella gestione delle difficoltà uno dei nodi principali.

«Sono più evoluti rispetto a noi, ma mollano alla prima difficoltà. Si devono allenare in un certo modo», ha concluso.

Un richiamo alla cultura del sacrificio e alla necessità di mantenere alta l’intensità anche quando le cose non vanno come previsto. Per Gattuso, il talento e le qualità tecniche non bastano: servono continuità, disciplina e la disponibilità a mettersi in discussione ogni giorno.

In una sfida come Juventus-Lazio, dove gli episodi e la pressione possono indirizzare la partita, la compattezza dello spogliatoio rappresenta un elemento importante. Le parole di Gattuso offrono uno spunto che va oltre il singolo risultato: costruire una squadra significa lavorare sulle relazioni, stabilire regole condivise e imparare a reagire alle difficoltà.

La «grande famiglia» evocata dal tecnico non è soltanto uno slogan, ma un obiettivo che richiede impegno quotidiano da parte della società, dello staff e dei calciatori. Il mercato con risorse limitate impone scelte attente, mentre la gestione del gruppo richiede sensibilità, esperienza e capacità di mantenere la rotta nei momenti di tensione.

È proprio qui che emerge la maturazione raccontata da Gattuso: meno rabbia, più ascolto e poche regole non negoziabili. Senza rinunciare alla durezza del lavoro, ma comprendendo che guidare una squadra significa anche saper riconoscere quando intervenire e quando lasciare spazio ai propri giocatori.

Perché, al di là dei nomi e delle ambizioni, le squadre capaci di affrontare unite le difficoltà possono trovare nella forza del gruppo una risorsa decisiva.