Ex Ilva di Cornigliano, rimosso il presidio all’aeroporto di Genova: incontro a Palazzo Chigi il 27 ottobre

AgenPress. I lavoratori dell’ex Ilva di Cornigliano hanno deciso, nel tardo pomeriggio, di togliere il presidio all’aeroporto di Genova dopo l’annuncio di un confronto a Palazzo Chigi, fissato per il prossimo 27 ottobre. La convocazione è stata comunicata attraverso una nota del ministero del Lavoro.
La decisione segna una pausa nella protesta dei lavoratori, che chiedono risposte concrete sul futuro occupazionale e sugli ammortizzatori sociali. L’incontro previsto nella sede del Governo rappresenterà un passaggio importante per affrontare le questioni ancora aperte e cercare soluzioni alle preoccupazioni dei dipendenti.
Fino al confronto del 27 ottobre, la situazione relativa alla cassa integrazione straordinaria resterà invariata. Il provvedimento continuerà a riguardare 280 dipendenti, senza essere esteso agli altri 870 lavoratori.
Una prospettiva che lascia ancora aperti interrogativi e incertezze per una parte significativa del personale dello stabilimento di Cornigliano. I lavoratori attendono ora che il confronto istituzionale possa portare a chiarimenti e a possibili sviluppi sulla gestione della crisi occupazionale.
La rimozione del presidio all’aeroporto di Genova non chiude dunque la vertenza. L’attenzione resta puntata sull’appuntamento a Palazzo Chigi, dal quale i dipendenti si aspettano risposte sul futuro dello stabilimento e sulle tutele occupazionali.