Netanyahu telefona a Trump: “Uniti contro la minaccia iraniana. Sei il miglior amico che Israele abbia mai avuto”

l premier israeliano pubblica su X il video della conversazione con il presidente americano e lo ringrazia per il sostegno politico. Parole di stima e vicinanza tra i due leader, in un contesto segnato dalle tensioni con Teheran

AgenPress. «Insieme elimineremo la minaccia iraniana». È il messaggio lanciato dal premier israeliano Benyamin Netanyahu dopo una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, resa pubblica dallo stesso leader israeliano attraverso un video diffuso su X.

Nella registrazione, Netanyahu esprime gratitudine a Trump per il sostegno manifestato nei suoi confronti in vista delle elezioni, accompagnando il ringraziamento con parole di forte apprezzamento personale e politico. Il primo ministro israeliano definisce il presidente americano un leader straordinario e il più grande amico che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca.

«Sei stato un leader straordinario del mondo libero, dell’America, e di gran lunga il miglior amico che Israele abbia mai avuto e che mai avrà alla Casa Bianca», afferma Netanyahu nel corso della conversazione.

La telefonata mette in evidenza la solidità del rapporto tra i due leader, un legame che si riflette nella cooperazione politica e strategica tra Washington e Gerusalemme. Le parole di Netanyahu sottolineano l’importanza attribuita dal governo israeliano al sostegno americano, soprattutto in una fase delicata per la sicurezza regionale e per gli equilibri in Medio Oriente.

Nel corso della conversazione emerge anche il riferimento alle critiche e ai trattamenti che, secondo Netanyahu, Trump avrebbe subito. Il premier israeliano manifesta la propria vicinanza al presidente americano, descrivendolo come un combattente e mostrando fiducia nelle sue possibilità di successo.

«Ti hanno trattato ingiustamente. Sei un combattente, lo dimostreremo presto», dichiara Netanyahu, prima di ribadire la propria volontà di averlo al suo fianco.

Il riferimento alla minaccia iraniana rappresenta uno degli elementi centrali del messaggio diffuso dal premier israeliano. La dichiarazione sulla volontà di agire insieme contro Teheran richiama la convergenza strategica tra Israele e Stati Uniti rispetto alle preoccupazioni legate al programma nucleare iraniano e al ruolo regionale della Repubblica islamica.

La formula utilizzata da Netanyahu, «insieme elimineremo la minaccia iraniana», evidenzia la volontà di presentare la collaborazione con Washington come un elemento decisivo per affrontare le sfide alla sicurezza di Israele.

Resta tuttavia da distinguere il contenuto politico della dichiarazione da eventuali decisioni operative: la frase, da sola, non costituisce la conferma di uno specifico piano militare né chiarisce quali misure concrete i due governi intendano adottare.

La pubblicazione del video su X conferisce alla telefonata anche una dimensione pubblica. Diffondendo direttamente la conversazione, Netanyahu rende visibile il rapporto con Trump e ribadisce il valore strategico dell’alleanza con gli Stati Uniti.

Il messaggio è duplice: da una parte, il ringraziamento per il sostegno ricevuto; dall’altra, la riaffermazione di una linea comune nei confronti dell’Iran. In un quadro mediorientale caratterizzato da tensioni e rivalità, le parole del premier israeliano puntano così a sottolineare la centralità del rapporto con la Casa Bianca.

La telefonata si chiude, almeno sul piano politico, con una chiara manifestazione di fiducia reciproca e con l’immagine di un’alleanza che Netanyahu considera fondamentale per il futuro della sicurezza israeliana.