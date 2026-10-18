Milano, tensione in piazza Duomo: centinaia di giovani si radunano in centro. Lanciati tavolini contro le vetrine dei negozi

Alcuni manifestanti, divisi in piccoli gruppi, avrebbero lanciato tavolini e sedie contro le vetrine. La situazione si verifica il giorno dopo gli scontri durante il corteo contro il carovita

AgenPress. Clima di tensione in piazza Duomo, dove centinaia di giovani si sono radunati il giorno dopo gli scontri avvenuti durante il corteo contro il carovita. Circa 50 persone sono state accompagnate in questura per gli accertamenti.

I giovani, riuniti in gruppi di 10 o 20 persone, si sono distribuiti tra piazza Duomo e le vie del centro cittadino. Molti indossavano abiti neri e alcuni avevano il volto coperto, contribuendo ad alimentare un clima di preoccupazione nell’area.

Nel corso degli episodi segnalati, alcuni avrebbero lanciato tavolini e sedie contro le vetrine degli esercizi commerciali, provocando momenti di tensione. La presenza dei diversi gruppi ha attirato l’attenzione nella zona centrale della città.

Il raduno arriva a poche ore dagli scontri verificatisi durante la manifestazione contro il carovita, che aveva riportato al centro del dibattito il tema del disagio sociale e delle proteste legate all’aumento del costo della vita.

L’accompagnamento di circa 50 persone in questura è finalizzato agli accertamenti delle autorità. La situazione in piazza Duomo si inserisce in un contesto di tensione che continua a interessare il centro di Milano dopo la manifestazione del giorno precedente.