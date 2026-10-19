Ordine pubblico, Meloni convoca un vertice a Palazzo Chigi dopo il weekend di scontri: “Servono ulteriori strumenti contro la violenza”

AgenPress. Il governo torna a concentrarsi sul tema della sicurezza dopo un fine settimana segnato da tensioni e scontri nelle piazze. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per questa mattina a Palazzo Chigi un vertice sull’ordine pubblico, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione e valutare nuove misure per contrastare gli episodi di violenza legati alle manifestazioni.

Al centro dell’incontro ci sarà la necessità di individuare ulteriori strumenti di intervento contro chi, secondo la linea espressa dalla premier, sfrutta le iniziative di protesta legittime per alimentare disordini e tensioni. L’obiettivo dichiarato è distinguere il diritto a manifestare, tutelato dalla Costituzione, dai comportamenti di chi trasforma le piazze in occasioni di scontro.

Il vertice arriva dopo un weekend caratterizzato da momenti di forte tensione, con particolare attenzione alla situazione di Milano, dove si sono registrati timori per nuovi scontri e un importante dispiegamento delle forze dell’ordine nelle aree interessate dagli assembramenti.

La convocazione a Palazzo Chigi punta a valutare le possibili risposte istituzionali a un quadro che riporta al centro del dibattito il rapporto tra sicurezza pubblica, gestione delle manifestazioni e tutela dell’ordine democratico.

La linea del governo si concentra sulla necessità di impedire che gruppi violenti si infiltrino nelle iniziative di piazza, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini, degli operatori delle forze dell’ordine e degli stessi partecipanti alle proteste.

Sul tavolo del confronto potrebbero esserci interventi per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei disordini, oltre a una valutazione delle modalità con cui vengono gestite le manifestazioni considerate più delicate sotto il profilo della sicurezza.

Resta da chiarire quali misure concrete potranno essere adottate e se dal vertice emergeranno nuove disposizioni o indicazioni operative per le autorità competenti. Eventuali provvedimenti dovranno comunque rispettare le garanzie previste dall’ordinamento e il diritto costituzionale a riunirsi e manifestare pacificamente.

La riunione di questa mattina rappresenta dunque un passaggio importante per la strategia dell’esecutivo sul fronte della sicurezza. Dopo le tensioni del fine settimana, il governo punta a definire una risposta che rafforzi la prevenzione della violenza senza confondere i responsabili dei disordini con chi esercita legittimamente il proprio diritto di protesta.

L’attenzione è ora rivolta agli esiti dell’incontro di Palazzo Chigi, dal quale potranno arrivare indicazioni sulle prossime iniziative del governo in materia di ordine pubblico.