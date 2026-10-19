Sen. Scilipoti Isgrò: “La politica deve diventare amore. Basta distanze dai cittadini, servono valori e risposte concrete”

Al precongresso regionale Siciliano della Democrazia Cristiana, ieri 18 ottobre 2026 a Viagrande (CT), il Senatore ringrazia i partecipanti per l’impegno profuso e richiama la necessità di una politica fondata sulla centralità della persona, sulla solidarietà e sul bene comune. Il 24 e 25 ottobre 2026 sarà il Congresso Nazionale della DC, all’Ergife di Roma

AgenPress. “La politica deve ritrovare la propria anima e trasformarsi in amore per la persona, attenzione verso chi soffre e impegno concreto per risolvere i problemi degli italiani”. È questo il messaggio lanciato dal Senatore dott. Scilipoti Isgrò Domenico in occasione del precongresso regionale siciliano della Democrazia Cristiana, svoltosi ieri a Viagrande (CT) in preparazione del Congresso nazionale del partito, previsto il 24 e 25 ottobre 2026 presso la sala conferenze dell’Ergife di Roma.

Nel suo intervento, il senatore ha innanzitutto ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al percorso congressuale, sottolineando il valore del lavoro svolto, della partecipazione e dello spirito di servizio.

“Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che, con impegno, dedizione e senso di responsabilità, hanno lavorato per questo appuntamento. La partecipazione e il contributo di ciascuno sono fondamentali per costruire un percorso politico che sappia ascoltare i territori e rispondere alle esigenze reali delle persone”.

“LA POLITICA HA PERSO LA SUA ANIMA”.

Scilipoti Isgrò ha quindi posto l’accento sulla crisi di valori che, a suo giudizio, attraversa la politica italiana. “La crisi della politica non riguarda soltanto i partiti o le istituzioni: riguarda soprattutto i valori, la visione e la responsabilità. Quando si perde di vista la centralità della persona, il rischio è che il consenso diventi più importante dei bisogni reali dei cittadini. La politica, invece, deve tornare a essere servizio, responsabilità e amore per il prossimo”.

Il senatore ha richiamato l’attenzione sulle crescenti difficoltà che interessano famiglie, lavoratori, giovani e anziani. “Gli italiani affrontano ogni giorno problemi sempre più complessi: difficoltà economiche, precarietà lavorativa, aumento del costo della vita e incertezze sul futuro. Non possiamo limitarci alle dichiarazioni o alle contrapposizioni. Occorre ascoltare, comprendere e lavorare per individuare soluzioni concrete. Dietro ogni problema ci sono persone, famiglie e aspettative che meritano attenzione”.

“PRIMA DEL POTERE VIENE LA PERSONA”.

Per Scilipoti Isgrò, il recupero dei valori deve rappresentare il punto di partenza di ogni autentico progetto politico. “La dignità umana, la libertà, la giustizia, la solidarietà e il bene comune non possono essere semplici parole da utilizzare nei discorsi pubblici. Devono diventare criteri concreti delle scelte politiche. Il potere non è un fine, ma uno strumento da utilizzare responsabilmente per migliorare la vita della comunità”. Il senatore ha inoltre evidenziato l’importanza del rispetto reciproco e del confronto democratico. “L’avversario politico non è un nemico. Le differenze di opinione sono parte integrante della democrazia e devono essere affrontate attraverso il dialogo, il rispetto e la capacità di confrontarsi. La politica ha bisogno di meno contrapposizioni sterili e di maggiore attenzione alle necessità dei cittadini”.

“VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE DELLA DC”

Il precongresso siciliano si inserisce nel percorso di preparazione del Congresso nazionale della Democrazia Cristiana, in programma a Roma il 24 e 25 ottobre 2026, presso la sala conferenze dell’Ergife. Un appuntamento che offrirà l’occasione per proseguire il confronto sul ruolo del partito e sulle prospettive dell’impegno politico, con particolare attenzione ai valori, alla partecipazione e alle problematiche sociali ed economiche del Paese. “Il lavoro svolto in Sicilia rappresenta un contributo importante a questo percorso. Ringrazio nuovamente tutti i partecipanti per l’impegno e la disponibilità dimostrati. Adesso è necessario proseguire con determinazione, consapevoli che la credibilità della politica si costruisce attraverso la coerenza, la responsabilità e la capacità di dare risposte”.

“LA POLITICA TORNI A ESSERE UNA MISSIONE AL SERVIZIO DEL BENE COMUNE”

In conclusione, Scilipoti Isgrò ha ribadito il significato più profondo dell’impegno pubblico.

“La politica deve tornare a essere una missione al servizio della persona. Non basta parlare di valori: bisogna viverli e tradurli in azioni. Abbiamo bisogno di una politica capace di guardare negli occhi i cittadini, comprenderne le difficoltà e impegnarsi per il loro futuro. Solo rimettendo al centro la persona e il bene comune potremo restituire credibilità alle istituzioni e significato all’impegno politico”.