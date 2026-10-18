Schlein sfida il Pd e guarda alle Politiche: “Sono pronta a candidarmi, con o senza le primarie”

All’assemblea nazionale del Partito Democratico la segretaria rivendica il lavoro svolto e risponde ai suoi critici: «Avevano scommesso che non sarei durata sei mesi». Approvata all’unanimità la proroga del mandato in caso di elezioni politiche nel 2027

AgenPress. Elly Schlein rilancia la propria leadership e guarda alle prossime elezioni politiche. Dal palco dell’assemblea del Partito Democratico, la segretaria ha dichiarato di essere pronta a candidarsi, con o senza il ricorso alle primarie, rivendicando il percorso compiuto alla guida del partito e rispondendo a chi, all’inizio del suo mandato, ne aveva messo in dubbio la tenuta.

«Sono pronta a candidarmi, con o senza le primarie», ha affermato Schlein, lanciando un messaggio chiaro sia agli alleati sia alle diverse anime del centrosinistra. Una presa di posizione che conferma la volontà della leader dem di giocare un ruolo centrale nella costruzione dell’alternativa al governo e nella definizione della proposta politica per le prossime elezioni.

Nel suo intervento, Schlein ha ripercorso anche le difficoltà incontrate da quando è stata eletta alla guida del Pd, ricordando lo scetticismo che aveva accompagnato il suo arrivo.

«Avevano scommesso che non sarei durata sei mesi», ha dichiarato, trasformando le critiche iniziali in un elemento della propria rivendicazione politica. Il messaggio è rivolto a chi riteneva fragile la sua leadership e poco duratura la sua permanenza alla guida del principale partito di opposizione.

La segretaria punta così a consolidare la propria posizione interna, in una fase in cui il centrosinistra è chiamato a definire strategie, alleanze e programma in vista del prossimo appuntamento elettorale.

A rafforzare il quadro politico è arrivata anche la decisione dell’assemblea nazionale del Pd, che ha approvato all’unanimità la proroga del mandato del segretario qualora la scadenza coincida con un anno di elezioni politiche.

La misura interviene sul calendario interno del partito e, di fatto, consente a Schlein di restare alla guida del Pd oltre la scadenza naturale del 12 marzo 2027, nel caso in cui le elezioni politiche si svolgano nello stesso anno.

La scelta mira a garantire continuità alla leadership durante una fase elettorale particolarmente delicata, evitando che il partito debba affrontare una competizione nazionale mentre è impegnato anche nella gestione di un eventuale passaggio congressuale.

L’approvazione unanime rappresenta inoltre un segnale politico significativo: almeno sul piano della decisione organizzativa, l’assemblea ha scelto di sostenere una soluzione che permette di mantenere stabile la guida del partito in vista delle Politiche.

La disponibilità di Schlein a candidarsi «con o senza le primarie» lascia aperta la questione delle modalità con cui il centrosinistra individuerà il proprio candidato alla presidenza del Consiglio.

Le primarie restano uno strumento importante nel dibattito interno alla coalizione, ma la segretaria dem rivendica la propria disponibilità a scendere in campo indipendentemente dalla scelta finale. Una posizione che punta a evitare che la sua candidatura venga considerata subordinata a un unico percorso di selezione.

Resta da capire come reagiranno le altre forze di opposizione e quali saranno le condizioni per costruire un’intesa sul programma e sulla leadership della coalizione. La sfida, infatti, non riguarda soltanto la tenuta interna del Pd, ma anche la capacità del centrosinistra di presentarsi agli elettori con una proposta riconoscibile e competitiva.

Con l’assemblea nazionale e la proroga del mandato, Schlein incassa dunque un passaggio favorevole sul piano organizzativo e ribadisce la propria ambizione politica. La strada verso le prossime elezioni resta aperta, ma la segretaria ha già chiarito di voler essere protagonista della partita: senza rinunciare alle primarie, ma senza considerarle una condizione indispensabile per la propria candidatura.