Italia nella morsa del maltempo: da martedì piogge su gran parte del Paese

AgenPress. L’alta pressione lascia spazio a una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Europa. Da oggi tornano piogge e rovesci su diverse regioni italiane, con un peggioramento destinato a estendersi progressivamente a gran parte della Penisola. Il maltempo accompagnerà la settimana fino a venerdì, mentre le temperature sono attese in graduale diminuzione.

I primi segnali del cambiamento si fanno sentire soprattutto al Nord-Ovest, dove Piemonte e Liguria saranno tra le prime regioni interessate dalle precipitazioni. Piogge e rovesci potranno raggiungere anche la Toscana, anticipando una fase meteorologica più instabile rispetto agli ultimi giorni.

La perturbazione, alimentata da correnti provenienti dal Nord Europa, favorirà un aumento della nuvolosità e condizioni atmosferiche via via più incerte. L’aria più fresca contribuirà inoltre a determinare un graduale calo delle temperature, interrompendo la fase più mite legata alla presenza dell’alta pressione.

Il peggioramento è destinato a entrare nel vivo da martedì, quando le precipitazioni potranno coinvolgere un numero crescente di regioni, interessando progressivamente anche altre aree del Centro e del Sud.

La situazione resterà instabile nei giorni successivi, con alternanza di piogge, rovesci e temporanee pause asciutte. L’intensità e la distribuzione delle precipitazioni potranno variare da una zona all’altra, in base all’evoluzione della perturbazione.

Oltre alle piogge, a caratterizzare questa fase sarà il calo delle temperature. L’arrivo di masse d’aria più fresca dal Nord Europa favorirà valori termici più contenuti, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dal maltempo.

Il quadro meteorologico sarà quindi improntato a una maggiore variabilità, con condizioni tipicamente autunnali e un progressivo ridimensionamento delle temperature.

La fase perturbata potrebbe accompagnare l’Italia fino a venerdì, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. Sarà importante seguire gli aggiornamenti meteorologici per conoscere con maggiore precisione le zone più esposte alle precipitazioni e l’evoluzione delle temperature.

Dopo una fase dominata dall’alta pressione, l’Italia si prepara dunque ad affrontare diversi giorni di tempo instabile. Le prime piogge interesseranno Piemonte, Liguria e Toscana, mentre da martedì il peggioramento tenderà ad allargarsi a gran parte del Paese.