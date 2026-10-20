Zelensky si sente tradito da Trump: l’accordo sul diesel con Putin fa esplodere le tensioni tra Stati Uniti ed Europa

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sente tradito da Donald Trump. A pesare sui rapporti tra Kiev e Washington sono soprattutto l’accordo per la fornitura di diesel russo, l’allentamento delle sanzioni contro Mosca e le recenti dichiarazioni del presidente americano, che ha messo in discussione la leadership ucraina. Una serie di decisioni che sta alimentando la preoccupazione in Europa e riaprendo il dibattito sulla strategia occidentale per porre fine alla guerra.

Al centro della crisi c’è l’intesa raggiunta da Trump con il presidente russo Vladimir Putin per consentire la fornitura di diesel russo ai mercati statunitense e internazionale. La decisione, accompagnata dall’allentamento di alcune sanzioni fino ad aprile 2027, ha suscitato forti critiche da parte dell’Ucraina e di diversi interlocutori europei.

Secondo Kiev, permettere alla Russia di vendere prodotti petroliferi significa offrire nuove risorse economiche a Mosca mentre prosegue l’invasione dell’Ucraina. Zelensky ha contestato apertamente l’iniziativa, sostenendo che simili concessioni rischiano di prolungare il conflitto anziché favorire una pace duratura.

Il timore del governo ucraino è che l’apertura americana rappresenti soltanto il primo passo verso un progressivo alleggerimento della pressione internazionale sulla Russia, senza garanzie concrete in cambio da parte del Cremlino.

La delusione del presidente ucraino è emersa con particolare forza in un’intervista al giornalista britannico Piers Morgan, nella quale Zelensky ha ammesso di sentirsi tradito dagli ultimi sviluppi nei rapporti con Washington.

Il leader ucraino ha sottolineato che la questione va oltre le sue emozioni personali: in gioco c’è la sopravvivenza del suo Paese, che continua a fare affidamento sugli Stati Uniti come partner strategico.

A preoccupare Kiev non è soltanto l’accordo sul diesel, ma anche la gestione della tregua energetica e le restrizioni che avrebbero limitato alcune funzionalità di Starlink, il sistema satellitare di Elon Musk utilizzato dalle forze ucraine. Per Zelensky, questi episodi contribuiscono a creare incertezza proprio mentre il Paese ha bisogno di un sostegno occidentale stabile.

La crisi assume così un significato più ampio: non si tratta soltanto di un contrasto personale tra due presidenti, ma di una questione che riguarda la fiducia tra alleati e il futuro della cooperazione militare e diplomatica.

A rendere ancora più difficile il dialogo sono state le dichiarazioni di Trump sulla leadership ucraina. Il presidente americano ha sostenuto che l’Ucraina dovrebbe scegliere un nuovo capo di Stato, accusando Zelensky di non aver concluso un accordo di pace con la Russia.

Trump ha inoltre descritto il presidente ucraino come un interlocutore più difficile da gestire rispetto a Putin. Parole che hanno contribuito ad alimentare le tensioni tra Washington e Kiev.

La richiesta di nuove elezioni si scontra, tuttavia, con il quadro normativo ucraino: durante la legge marziale, le elezioni nazionali non possono svolgersi nelle normali condizioni previste in tempo di pace. Organizzare una consultazione richiederebbe quindi di affrontare questioni giuridiche, di sicurezza e di partecipazione democratica in un Paese ancora in guerra.

Zelensky, dal canto suo, continua a sostenere che la priorità debba essere la difesa dell’Ucraina e che qualsiasi negoziato debba garantire condizioni credibili per la sicurezza nazionale.

Le scelte dell’amministrazione Trump stanno provocando preoccupazione anche tra i governi europei, timorosi che una riduzione della pressione su Mosca possa indebolire la posizione negoziale dell’Ucraina.

L’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri, Kaja Kallas, ha criticato l’orientamento americano, sostenendo che l’Ucraina rischia di essere spinta verso concessioni alle condizioni imposte dal Cremlino. Bruxelles insiste invece sulla necessità di mantenere le sanzioni europee finché la Russia non porrà fine alla guerra.

Il timore è che eventuali aperture sul settore energetico possano essere seguite da ulteriori concessioni, coinvolgendo altri comparti economici e finanziari. Per questo Kiev chiede ai partner occidentali di mantenere una linea coerente e di non sacrificare la sicurezza ucraina in nome di un accordo rapido.

La crisi mette così in evidenza una crescente distanza tra Washington e diverse capitali europee, proprio mentre sarebbe necessario un coordinamento internazionale per definire le condizioni di una pace stabile.

Nel frattempo, in un’intervista rilasciata a Euronews a margine del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 ottobre, Zelensky ha cercato di distinguere la propria delusione personale dalla necessità di mantenere aperto il dialogo con gli Stati Uniti.

Rispondendo alle critiche di Trump, il presidente ucraino ha dichiarato che è più facile trattare con il leader americano che con Putin, spiegando di aver già avuto diversi incontri con il presidente statunitense e di essere riuscito a individuare temi sui quali discutere e prendere decisioni.

Zelensky ha però ribadito la propria contrarietà all’accordo sul diesel russo, avvertendo che le concessioni potrebbero estendersi ad altri settori e indebolire ulteriormente la capacità occidentale di fare pressione sul Cremlino.

Il messaggio rivolto agli alleati è chiaro: Kiev non intende rinunciare al sostegno americano, ma chiede che la ricerca di un’intesa con Mosca non si traduca in un indebolimento della propria posizione.

Il deterioramento dei rapporti tra Trump e Zelensky apre interrogativi importanti sul futuro della guerra e sugli equilibri tra Stati Uniti ed Europa. Washington sembra orientata a privilegiare un approccio diverso nei confronti di Mosca, mentre Kiev teme che le aperture diplomatiche ed economiche possano avvantaggiare la Russia senza produrre risultati concreti sul piano della pace.

Per l’Europa, la sfida consiste nel mantenere un fronte sufficientemente compatto, continuando a sostenere l’Ucraina senza compromettere il dialogo con gli Stati Uniti.

La sensazione di tradimento espressa da Zelensky rappresenta il segnale di una crisi di fiducia che potrebbe avere conseguenze ben oltre il rapporto tra i due presidenti. Il futuro dipenderà dalla capacità degli alleati di concordare condizioni negoziali credibili, garanzie di sicurezza per Kiev e una strategia che impedisca alla Russia di beneficiare di concessioni senza assumersi impegni concreti.

Per ora, la distanza tra le aspettative ucraine e le scelte di Washington resta evidente. E mentre la diplomazia cerca una via d’uscita dal conflitto, il rischio è che le divisioni occidentali finiscano per complicare ulteriormente il percorso verso una pace duratura.