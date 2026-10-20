Kaja Kallas accusa gli Stati Uniti: “Spingono Kiev ad arrendersi alle condizioni di Putin”

L’Alta rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera critica la linea di Washington nei confronti dell’Ucraina. Al centro dello scontro, le pressioni diplomatiche su Kiev e il rischio di un accordo di pace favorevole a Mosca

AgenPress. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti tornano sotto tensione sul futuro della guerra in Ucraina. Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera, ha rivolto dure accuse a Washington, sostenendo che l’amministrazione americana stia esercitando pressioni su Kiev affinché accetti condizioni che potrebbero favorire gli obiettivi del presidente russo Vladimir Putin.

Al centro della controversia c’è il modo in cui porre fine al conflitto. Per Kallas, una pace imposta all’Ucraina attraverso concessioni territoriali o politiche dettate dalle richieste del Cremlino rischierebbe di trasformarsi in una resa, anziché in un accordo capace di garantire una sicurezza duratura al Paese aggredito.

La posizione espressa da Kallas riflette una delle principali preoccupazioni delle istituzioni europee: che la ricerca di una soluzione diplomatica possa tradursi in un accordo sbilanciato a favore della Russia.

Dal punto di vista europeo, la fine delle ostilità non dovrebbe comportare il riconoscimento delle conquiste territoriali ottenute con la forza né limitare la capacità dell’Ucraina di difendersi da eventuali nuove aggressioni. Un’intesa priva di garanzie concrete potrebbe infatti congelare il conflitto senza risolverne le cause, lasciando aperta la possibilità di una ripresa delle operazioni militari.

Le dichiarazioni dell’Alta rappresentante evidenziano inoltre il timore che Kiev possa essere costretta ad accettare compromessi sotto la pressione dei suoi stessi alleati. Una prospettiva che, secondo questa impostazione, rischierebbe di indebolire la sovranità ucraina e di premiare la strategia militare russa.

La questione mette in luce le difficoltà di mantenere una posizione comune tra Stati Uniti ed Europa. Pur condividendo l’obiettivo di porre fine alla guerra, gli alleati occidentali possono divergere sui tempi, sulle condizioni e sugli strumenti necessari per raggiungere un accordo.

Washington può puntare a una soluzione negoziata che riduca i costi e i rischi di un conflitto prolungato. I governi europei, invece, devono considerare anche le conseguenze dirette di un eventuale successo strategico russo sulla sicurezza del continente, soprattutto sul fianco orientale dell’Unione.

Per Bruxelles, il punto decisivo non è soltanto arrivare a un cessate il fuoco, ma assicurarsi che qualsiasi intesa non lasci l’Ucraina esposta a nuove minacce. Da qui l’insistenza sulle garanzie di sicurezza, sul sostegno militare e sul principio secondo cui le decisioni sul futuro del Paese non possono essere prese senza il consenso degli ucraini.

Kaja Kallas è tra le figure europee più ferme nel sostenere la necessità di mantenere alta la pressione politica ed economica sulla Russia. La sua posizione si inserisce in una linea che considera la difesa dell’Ucraina una questione centrale per la credibilità dell’Unione europea e per la tenuta dell’ordine internazionale.

Le sue parole assumono quindi un significato che va oltre il confronto diplomatico con Washington. Rappresentano anche un richiamo alla necessità che l’Europa abbia un ruolo effettivo nei negoziati e non si limiti a recepire decisioni elaborate da altri attori internazionali.

La sfida per l’Unione consiste nel conciliare il sostegno a Kiev con la ricerca di una soluzione politica, evitando che le divergenze tra gli alleati occidentali finiscano per avvantaggiare Mosca.

Il confronto sollevato dalle dichiarazioni di Kallas riporta al centro una domanda fondamentale: a quali condizioni può essere considerata accettabile la fine della guerra in Ucraina?

Un accordo potrebbe interrompere i combattimenti nel breve periodo, ma non necessariamente garantire stabilità nel lungo termine. Senza garanzie credibili e senza il coinvolgimento diretto di Kiev, il rischio è che un’intesa venga percepita come una concessione imposta e che le tensioni riemergano in futuro.

Le accuse rivolte agli Stati Uniti mostrano quanto sia delicato l’equilibrio tra diplomazia, sicurezza e sovranità nazionale. Per Kallas, il pericolo è che la volontà di chiudere rapidamente il conflitto finisca per favorire le richieste del Cremlino. Per l’Europa, la questione resta cruciale: trovare una via verso la pace senza compromettere la sicurezza dell’Ucraina e quella dell’intero continente.