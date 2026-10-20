Oggi il decreto del governo sulle violenze. Sindaco Sala avverte: “La repressione non basta”

Atteso nel pomeriggio il decreto del governo per contrastare le violenze, con l’ipotesi di introdurre il fermo preventivo anche per i minorenni. Il sindaco di Milano invita alla cautela: «Discutiamone perché il tema è delicato»

AgenPress. La sicurezza nelle città e il contrasto agli episodi di violenza tornano al centro dell’agenda politica. È atteso per oggi pomeriggio, durante il Consiglio dei ministri, il decreto del governo che dovrebbe introdurre nuove misure per prevenire e contrastare i fenomeni violenti, con particolare attenzione all’ipotesi di estendere il fermo preventivo anche ai minorenni.

Un provvedimento che si inserisce nel dibattito sulla necessità di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, ma che apre anche interrogativi sull’efficacia degli strumenti repressivi e sulle possibili conseguenze per i più giovani.

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha invitato a non affrontare il problema esclusivamente attraverso misure di ordine pubblico. «Non può essere solo un problema di repressione», è la posizione espressa dal primo cittadino, che ha richiamato l’attenzione sulla complessità del fenomeno.

Per Sala, il contrasto alla violenza richiede una riflessione che tenga conto non soltanto degli interventi delle forze dell’ordine, ma anche delle cause sociali ed educative che possono contribuire al disagio e ai comportamenti violenti, soprattutto tra gli adolescenti.

Il sindaco ha inoltre sottolineato la delicatezza della questione, invitando ad aprire una discussione prima di considerare definitive le soluzioni proposte. «Discutiamone perché il tema è delicato», è il suo richiamo.

Tra i punti più discussi del decreto atteso dal governo figura la possibilità di introdurre il fermo preventivo anche nei confronti dei minorenni. L’obiettivo sarebbe quello di intervenire in anticipo per prevenire possibili episodi di violenza, rafforzando gli strumenti a disposizione delle autorità.

La misura, tuttavia, pone questioni rilevanti sul piano giuridico e sociale. La sua eventuale applicazione ai più giovani richiede infatti particolare attenzione alle garanzie individuali, alla proporzionalità degli interventi e alla tutela dei diritti dei minori.

Sarà quindi importante capire quali saranno le condizioni previste dal testo, quali autorità potranno disporre il fermo, per quanto tempo potrà essere applicato e quali controlli saranno introdotti per evitare abusi.

Il confronto sul decreto riporta al centro una questione che coinvolge amministrazioni locali, istituzioni e comunità: come contrastare efficacemente la violenza senza affidarsi esclusivamente a strumenti repressivi?

Da una parte c’è la richiesta di risposte rapide e concrete per tutelare i cittadini e prevenire nuovi episodi. Dall’altra emerge la necessità di affiancare alle misure di sicurezza interventi educativi, sostegno alle famiglie, politiche giovanili e iniziative di inclusione sociale.

Il Consiglio dei ministri è dunque atteso a un passaggio importante. Il testo definitivo permetterà di comprendere la portata delle nuove disposizioni e le modalità con cui il governo intende applicarle.

La posizione di Sala riporta così l’attenzione su un punto centrale del dibattito: la sicurezza è una priorità, ma la risposta alla violenza deve tenere insieme prevenzione, responsabilità e rispetto dei diritti, soprattutto quando coinvolge i minorenni.