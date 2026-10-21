Francia, aereo da combattimento precipita vicino a Nancy: un morto, disperso il secondo pilota

L’incidente si sarebbe verificato durante la notte nella regione della Lorena. Secondo la testata Ici Lorraine, un corpo è già stato ritrovato, mentre proseguono le ricerche del secondo membro dell’equipaggio

AgenPress. Un aereo da combattimento francese è precipitato nella notte nei pressi di Nancy, nella Francia nord-orientale. Il bilancio provvisorio è di almeno una vittima, mentre il secondo pilota risulta ancora disperso. La notizia è stata riportata dalla testata locale Ici Lorraine, secondo cui un corpo sarebbe già stato individuato e recuperato.

L’incidente è avvenuto nella regione della Lorena, ma al momento non sono disponibili tutti i dettagli sulla dinamica dello schianto. Le circostanze che hanno portato alla caduta del velivolo restano da chiarire.

Le informazioni diffuse nelle prime ore successive all’incidente indicano che almeno uno dei membri dell’equipaggio avrebbe perso la vita. Per il secondo pilota, invece, non sarebbe ancora stato possibile accertare la sorte.

Le operazioni di ricerca e gli eventuali accertamenti sul luogo dello schianto saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Al momento, non è possibile stabilire se la caduta sia stata provocata da un guasto tecnico, da un problema verificatosi durante il volo o da altri fattori.

Ulteriori dettagli potranno inoltre consentire di ricostruire l’orario esatto dell’incidente e le circostanze in cui il velivolo è precipitato.