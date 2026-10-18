Trump: “Stop alle nuove sanzioni contro Mosca, una scelta positiva per tutti”

Il presidente americano promuove la scelta di sospendere l’introduzione di nuove misure restrittive contro Mosca, definendola positiva per gli Stati Uniti e per il mondo intero. Una posizione che riaccende il dibattito sulla strategia americana nei confronti della Russia e sulle prospettive di pace

AgenPress. Il congelamento delle nuove sanzioni contro la Russia rappresenta «un’ottima decisione». È questa la posizione attribuita a Donald Trump, che considera la scelta un passo potenzialmente favorevole non soltanto per gli Stati Uniti, ma anche per l’equilibrio internazionale.

«Sarà una scelta positiva per il Paese e credo per il mondo intero», avrebbe dichiarato il presidente americano, esprimendo fiducia nella possibilità che una pausa nell’inasprimento delle misure restrittive possa contribuire a creare condizioni più favorevoli sul piano diplomatico.

La questione delle sanzioni economiche contro la Russia continua a occupare un ruolo centrale nei rapporti tra Washington e Mosca. Le misure restrittive sono state utilizzate negli ultimi anni come strumento di pressione politica ed economica, con l’obiettivo di influenzare le decisioni del Cremlino e limitare le risorse a disposizione del Paese.

L’eventuale congelamento di nuove sanzioni potrebbe indicare la volontà di lasciare spazio al dialogo, evitando un ulteriore irrigidimento delle relazioni bilaterali. Una simile scelta, tuttavia, non comporterebbe necessariamente la revoca delle misure già in vigore: sospendere l’introduzione di nuove restrizioni e cancellare quelle esistenti sono infatti due decisioni distinte.

La posizione di Trump si inserisce nel più ampio confronto sulle strategie da adottare per affrontare il conflitto in Ucraina e le tensioni tra Russia e Occidente. Da una parte, chi sostiene una pausa nell’introduzione di nuove sanzioni ritiene che possa favorire i negoziati e ridurre il rischio di un’ulteriore escalation. Dall’altra, i sostenitori di una linea più dura temono che un allentamento della pressione economica possa indebolire la capacità di dissuasione occidentale.

Gli effetti concreti di un eventuale congelamento dipenderebbero quindi dalle condizioni politiche che lo accompagnerebbero, dagli obiettivi diplomatici perseguiti e dalle eventuali risposte del governo russo.

La politica delle sanzioni ha ripercussioni che vanno oltre i rapporti tra Stati Uniti e Russia. Energia, commercio internazionale, investimenti e stabilità dei mercati possono essere influenzati dall’evoluzione delle relazioni tra le principali potenze.

Un approccio meno conflittuale potrebbe contribuire a ridurre alcune incertezze, ma non sarebbe sufficiente, da solo, a garantire una ripresa economica o un miglioramento duraturo della sicurezza internazionale.

Il giudizio positivo espresso da Trump evidenzia una possibile preferenza per una strategia che privilegi il margine di manovra diplomatico rispetto all’introduzione immediata di nuove misure punitive. Resta però da capire se questa impostazione possa tradursi in risultati concreti e quali condizioni verrebbero richieste a Mosca.

Il congelamento delle nuove sanzioni, dunque, potrebbe rappresentare un’occasione per riaprire canali di confronto, ma il suo significato politico dipenderà soprattutto dagli sviluppi successivi. La sfida per Washington sarà trovare un equilibrio tra la ricerca di un accordo, la tutela degli interessi americani e la sicurezza dei partner internazionali.