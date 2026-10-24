Il Segretario generale delle Nazioni Unite condanna l’attacco terroristico alla chiesa ortodossa di San Giorgio in Giordania

AgenPress. Secondo una dichiarazione del suo portavoce, Stephane Dujarric, il Segretario generale delle Nazioni Unite “condanna fermamente l’attacco terroristico avvenuto durante un funerale in una chiesa di Hamoud, nel governatorato di Karak, in Giordania”.

Il comunicato esprime “le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime” e augura una pronta guarigione ai feriti. “Le Nazioni Unite sono al fianco della Giordania, del suo governo e del suo popolo”, si legge nella dichiarazione.

Il Segretario generale ribadisce che “gli attacchi contro i civili e i luoghi di culto sono inaccettabili”, sottolineando che “i luoghi di culto devono essere luoghi di pace e sicuri per tutti”.

Infine, sottolinea che i responsabili “devono essere identificati e assicurati alla giustizia”.