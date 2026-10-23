Melania Trump ottiene un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina nella città di Oleshky

La First Lady statunitense promuove una tregua umanitaria tra Russia e Ucraina nella città occupata. Lo stop alle ostilità scatterà il 29 ottobre per permettere i soccorsi ai civili e l’apertura di corridoi di evacuazione

AgenPress. In un imprevedibile e clamoroso sviluppo sul fronte diplomatico, la First Lady degli Stati Uniti, Melania Trump, ha negoziato con successo un accordo per un cessate il fuoco localizzato tra Russia e Ucraina nella città di Oleshky, situata nella regione di Cherson.

L’annuncio ufficiale è giunto direttamente dalla Casa Bianca attraverso una nota formale rilasciata nelle scorse ore. La tregua entrerà in vigore a partire dal prossimo 29 ottobre.

Secondo quanto reso noto dall’amministrazione americana, l’intesa siglata tra Mosca e Kiev risponde a una stringente necessità umanitaria.

“I due paesi si sono detti d’accordo a fermare temporaneamente le azioni militari a Oleshky per consentire agli aiuti umanitari di entrare e preparare l’evacuazione dei civili tramite passaggi stabiliti” — si legge nella nota della Casa Bianca.

L’accordo punta ad alleviare le sofferenze della popolazione civile rimasta bloccata nell’area urbana di Oleshky — città sotto il controllo delle forze russe e severamente provata dai combattimenti e dalle recenti alluvioni nell’area del Dnipro —, creando una finestra di sicurezza verificata per la distribuzione di beni di prima necessità, medicinali e generi alimentari.

L’iniziativa segna un ingresso diretto e senza precedenti di Melania Trump nella diplomazia di alto livello legata al conflitto russo-ucraino. Sebbene la Casa Bianca non abbia ancora fornito dettagli completi sull’architettura dei colloqui o sugli intermediari coinvolti, la First Lady avrebbe sfruttato canali di contatto diretti focalizzati sulle emergenze umane e sulla tutela della popolazione fragile.

L’operazione a Oleshky rappresenta uno dei rari punti d’intesa concreti e operativi raggiunti sul campo negli ultimi mesi tra le due nazioni in guerra.

Nei prossimi giorni le organizzazioni internazionali, la Croce Rossa e i comandi militari delle due parti definiranno i dettagli logistici dei corridoi umanitari previsti per il 29 ottobre.

La comunità internazionale guarda ora con estrema attenzione a questo esperimento di tregua locale: se l’accordo di Oleshky dovesse reggere sul campo, potrebbe fornire un modello e un precedente per future intese umanitarie mirate in altre aree critiche lungo la linea del fronte.