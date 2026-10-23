Terrore alle porte di Parigi: spara dai finestrini dell’auto sui passanti. Un morto e quattro feriti, indaga l’Antiterrorismo per matrice razziale

AgenPress. Mattinata di sangue e paura nella periferia ovest di Parigi. Intorno alle 10:30, un uomo di 39 anni ha aperto il fuoco sui passanti dai finestrini della propria auto, seminando il terrore nei comuni di Trappes e La Verrière, nel dipartimento degli Yvelines.

Il bilancio drammatico è di un morto e quattro feriti gravi. Tra le persone rimaste colpite in modo severo c’è anche una bambina di soli 12 anni.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il trentanovenne — identificato dalla stampa transalpina come Kevin T. — si è spostato a bordo di un veicolo aprendo il fuoco a raffiche. L’aggressore ha impugnato un’arma automatica (una mitragliatrice Sten risalente alla Seconda Guerra Mondiale) e ha sparato a bruciapelo verso diversi punti e passanti lungo le strade dei due comuni vicini.

La fuga del killer si è conclusa poco dopo a Coignières, dove le forze dell’ordine sono riuscite a intercettarlo e neutralizzarlo, arrestando l’uomo prima che potesse causare ulteriori vittime.

A rendere lo scenario ancora più inquietante sono state le scoperte effettuate durante la perquisizione dell’abitazione dell’attentatore. Prima di uscire in strada per compiere la strage, il trentanovenne ha lasciato una trappola a base di gas nel proprio appartamento, verosimilmente ideata per provocare un’esplosione all’arrivo dei soccorsi o delle forze dell’ordine. Gli artificieri e i vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza per mettere in sicurezza l’edificio e la zona circostante.

La Procura Nazionale Antiterrorismo ha immediatamente assunto la direzione delle indagini. Le autorità procedono con l’ipotesi di reato di omicidio e tentato omicidio in relazione a un’impresa terroristica, ponendo forte attenzione sulla matrice razziale e xenofoba.

I rilievi preliminari indicano infatti che l’uomo avrebbe deliberatamente preso di mira persone di origine straniera o appartenenti a minoranze etniche. La vittima deceduta è di origine africana, mentre diversi tra i feriti appartengono alla comunità maghrebina della zona.