Trump attacca Macron: “Stai distruggendo la Francia”. Nel mirino anche Italia e Spagna

Il presidente americano attribuisce le proteste in Europa all’immigrazione di massa e accusa i governi europei di aver consentito l’ingresso di persone ostili ai Paesi che le accolgono. Le sue dichiarazioni riaccendono il dibattito sulle politiche migratorie e sulle cause delle tensioni sociali

AgenPress. Donald Trump torna ad attaccare le politiche migratorie europee e punta il dito contro il presidente francese Emmanuel Macron. In un’intervista a Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha raccontato di aver messo in guardia il suo omologo francese, accusandolo di compromettere il futuro della Francia attraverso una gestione troppo permissiva dei flussi migratori.

«Stai distruggendo la Francia, lasciando entrare persone che odiano il tuo Paese», è il senso del messaggio che Trump ha riferito di aver rivolto a Macron durante il loro primo incontro, all’inizio del suo primo mandato alla Casa Bianca.

Nel corso dell’intervista, il leader americano ha esteso le proprie critiche anche a Italia e Spagna, sostenendo che l’immigrazione di massa sia uno dei fattori alla base delle proteste e dei disordini che stanno interessando diversi Paesi europei. Secondo Trump, le persone responsabili delle tensioni sarebbero individui che non condividono la cultura e l’identità delle nazioni in cui vivono.

Trump ha concentrato gran parte delle sue dichiarazioni sulla Francia, accusando il governo di Parigi di aver permesso l’ingresso di persone che, a suo giudizio, non rispettano la storia, la cultura e i valori della società francese.

Il presidente americano ha sostenuto che le autorità europee avrebbero sottovalutato le conseguenze dell’immigrazione, arrivando a collegare direttamente l’arrivo di migranti alle manifestazioni e agli episodi di violenza verificatisi nel Paese.

Le affermazioni si inseriscono nella linea politica sostenuta da Trump, che pone il controllo delle frontiere e la riduzione dell’immigrazione al centro della propria agenda. Il presidente ha inoltre rivendicato la strategia adottata dagli Stati Uniti per rafforzare i controlli al confine, presentandola come un modello alternativo rispetto alle scelte compiute da diversi governi europei.

Nel suo intervento a Fox News, Trump ha citato anche l’Italia e la Spagna, inserendole nel quadro delle difficoltà che, secondo la sua interpretazione, starebbero attraversando le società europee.

Il presidente ha sostenuto che le tensioni nei tre Paesi siano riconducibili all’ingresso di persone che non nutrirebbero rispetto per le nazioni ospitanti. Una lettura che riconduce il fenomeno delle proteste soprattutto alla questione migratoria e che si inserisce nel più ampio confronto politico sulle politiche di accoglienza, sull’integrazione e sulla sicurezza.

Le parole del presidente americano riportano al centro del dibattito internazionale il rapporto tra immigrazione, sicurezza e stabilità sociale. Da una parte, Trump insiste sulla necessità di controlli più rigidi alle frontiere e accusa i governi europei di non aver affrontato adeguatamente il problema; dall’altra, l’analisi delle proteste richiede di considerare anche le rivendicazioni sociali, economiche e politiche che possono contribuire alle mobilitazioni.

La polemica investe così non soltanto la gestione dei flussi migratori, ma anche il ruolo dei governi nel garantire la sicurezza pubblica e nel rispondere al malcontento della popolazione.

Con il riferimento diretto a Macron e le accuse rivolte anche a Roma e Madrid, Trump conferma la volontà di fare dell’immigrazione uno dei temi centrali del confronto con l’Europa. Resta da verificare, caso per caso, quanto le dinamiche migratorie incidano sulle proteste e quanto, invece, entrino in gioco fattori differenti.